АПЛ. Эвертон Миколенко сенсационно бьет Форест, Вилла лишь во втором тайме дожала Саутгемптон

Сразу три матча Английской Премьер-лиги стартовали в 17:00 по киевскому времени. Виталий Миколенко и его команда пытались испортить настроение "Ноттингем Форест", подопечные Унаи Эмери приехали в гости к "Саутгемптону", который уже вылетел, а команда Фабиана Гюрцелера — к "Лестеру", который почти вылетел. Поговорим об этих матчах немного подробнее.

АПЛ, 32-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Ноттингем Форест" — "Эвертон" 0:1

Гол: Дукуре (90+4)

"Ноттингем Форест": Селс - Уильямс, Миленкович, Мурилло, Морено - Домингес (Йейтс, 75), Андерсон - Силва (Эланга, 59), Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои - Вуд

"Эвертон": Пикфорд - О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко - Гейе, Гарнер - Гаррисон (Макнил, 90), Дукуре, Ндиай (Алькарас, 67) - Броя (Бету, 67)

Предупреждения: Дукуре (16), Брантуэйт (39), Гейе (87)

АПЛ, 32-й тур

Стадион: "Сент-Меррис" (Саутгемптон)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Саутгемптон" — "Астон Вилла" 0:3

Голы: Уоткинс (73), Мален (79), Макгинн (90+4)

*На 69-й минуте Марко Асенсио не реализовал пенальти (вратарь)

*На 90+4-й минуте Марко Асенсио не реализовал пенальти (вратарь)

"Саутгемптон": Рамсдейл - Харвуд-Беллис, Беднарек, Стивенс - Уокер-Питерс, Фернандеш (Робинсон, 89), Угочукву, Меннинг (Сугавара, 82) - Арчер (Стюарт, 61), Онуачу (Диблинг, 46), Сулемана (Смоллбоун, 61)

"Астон Вилла": Мартинес - Кэш (Гарсия, 86), Конса, Мингз, Матсен - Онана (Камара, 89), Тилеманс - Роджерс (Макгинн, 86), Асенсио, Рамзи (Мален, 66) - Рашфорд (Уоткинс, 66)

Предупреждения: Фернандеш (38), Беднарек (68), Харвуд-Беллис (90) — Макгинн (90)

АПЛ, 32-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

"Брайтон" — "Лестер" 2:2

Голы: Педро (31, 55, оба с пенальти) — Мвидиди (38), Околи (74)

"Брайтон": Вербрюгген - Хиншелвуд, Данк, Балеба, Эступиньян - О'Райли (Гомес, 70), Аяри - Минте (Марч, 70), Педро, Адингра (Груда, 82) - Уэлбек

"Лестер": Хермансен - Джастин, Околи, Коуди, Томас (Перейра, 61) - Ндиди (Скипп, 63), Сумаре - Макетир, Эль-Каннус, Мавидиди (Де Кордова-Рид, 90+3) - Варди (Дака, 61)

Предупреждения: Эступиньян (45+1), Данк (71) — Эль-Каннус (8), Коуди (29), Хермансен (31), Околи (63), Скипп (68)