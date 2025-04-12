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Украинское дерби на полях Англии. Стартовые составы на матч Арсенал – Брентфорд
Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 32-м туре АПЛ встречаются "Арсенал" и "Брентфорд" с украинскими футболистами.
Защитник Александр Зинченко в стартовом составе "Арсенала".
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 12, 2025
???? Saliba and Kiwior continue
©️ Jorginho skippers the side
⚡ Nwaneri returns on the wing
Let’s go, Gunners ????
Полузащитник Егор Ярмолюк – в замене "Брентфорда".
???? Your Bees to take on Arsenal pic.twitter.com/vHf9iYqnW6— Brentford FC (@BrentfordFC) April 12, 2025
Александр Зинченко выходил в 10-ти матчах "Арсенала", в которых получил одну жёлтую карточку. В двух из них он выходил с первых минут.
Егор Ярмолюк сыграл в 24-х матчах "Брентфорда", в которых получил три предупреждения. В стартовом составе он выходил 9 раз.
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До матча "Арсенал" занимает второе место, набрав 62 балла."Брентфорд" - 12-й с 42-ми баллами.
Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени
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