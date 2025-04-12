Украинское дерби на полях Англии. Стартовые составы на матч Арсенал – Брентфорд

В 32-м туре АПЛ встречаются "Арсенал" и "Брентфорд" с украинскими футболистами.

Защитник Александр Зинченко в стартовом составе "Арсенала".

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???? Saliba and Kiwior continue

©️ Jorginho skippers the side

⚡ Nwaneri returns on the wing



Let’s go, Gunners ???? — Arsenal (@Arsenal) April 12, 2025

Полузащитник Егор Ярмолюк – в замене "Брентфорда".

???? Your Bees to take on Arsenal pic.twitter.com/vHf9iYqnW6 — Brentford FC (@BrentfordFC) April 12, 2025

Александр Зинченко выходил в 10-ти матчах "Арсенала", в которых получил одну жёлтую карточку. В двух из них он выходил с первых минут.

Егор Ярмолюк сыграл в 24-х матчах "Брентфорда", в которых получил три предупреждения. В стартовом составе он выходил 9 раз.

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До матча "Арсенал" занимает второе место, набрав 62 балла."Брентфорд" - 12-й с 42-ми баллами.

Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени