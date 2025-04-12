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Арсенал – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени

Арсенал – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч с украинскими игроками на "Эмирейтс".

Александр Зинченко выходил лишь дважды в старте за "Арсенал". Но впереди у лондонцев ответный матч с "Реалом" и, возможно, Артета прибегнет к ротации.

У Ярмолюка ситуация лучше – он 9 раз выходил в старте и у "Брентфорда" осталась только АПЛ, где они уверенно себя чувствуют в середине турнирной таблицы.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция - на платформе Setanta Sports.

Английская Премьер-Лига. 32-й тур

12 апреля 2025. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: платформа Setanta Sports

Смотреть матч "Арсенал - Брентфорд"

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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