  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. До зоны спасения 4 балла. Плимут без Таловерова обыграл одного из претендентов на выход в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

До зоны спасения 4 балла. Плимут без Таловерова обыграл одного из претендентов на выход в АПЛ

Англия

Хорошие новости

До зоны спасения 4 балла. Плимут без Таловерова обыграл одного из претендентов на выход в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Плимут" без украинского защитника Максима Таловерова, обыграл одного из претендентов на выход в АПЛ.

Команда встречалась с "Шеффилд Юнайтед". В первом тайме гости вышли вперёд усилиями Рак-Саки.

"Плимут" проявил характер и отыгрались на последних минутах. На 81-й минуте счёт сравнял Райан Харди, а на 88-й Мухамед Тиджани вывел хозяев вперёд.

Команда Максима Таловерова выгрызла 3 балла в матче и теперь в четырёх очках от спасительного 21-го места.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Максим Таловеров травмирован и сейчас не играет за английский клуб.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Манчестер Сити - Кристал Пэлас 5:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Миколенко vs Ноттингем Форест: 93% точных передач, 75% выигранной борьбы. Оценки за матч
yellow-arrow
АПЛ. Эвертон Миколенко сенсационно бьет Форест, Вилла лишь во втором тайме дожала Саутгемптон
Плимут Аргайл
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости