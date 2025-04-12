Ливерпуль – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В рамках 32-го тура Английской Премьер-лиги 13 апреля 2025 года в 16:00 на "Энфилде" состоится матч, в котором „Ливерпуль“ будет принимать "Вест Хэм". Главным арбитром матча будет Эндрю Мэдли. Команда Арне Слота идет на первом месте в турнирной таблице имея в активе 73 очка. "Вест Хэм" идет 16-м с 35-ю очками.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ливерпуль" - "Вест Хэм" Смотреть трансляцию