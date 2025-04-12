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Ливерпуль – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Смогут ли "молотобойцы" удивить лидера АПЛ?

Ливерпуль – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 32-го тура Английской Премьер-лиги 13 апреля 2025 года в 16:00 на "Энфилде" состоится матч, в котором „Ливерпуль“ будет принимать "Вест Хэм". Главным арбитром матча будет Эндрю Мэдли. Команда Арне Слота идет на первом месте в турнирной таблице имея в активе 73 очка. "Вест Хэм" идет 16-м с 35-ю очками.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ливерпуль" - "Вест Хэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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