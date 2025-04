АПЛ. Арсенал – Брентфорд 1:1. Спокойная ничья в Лондоне

Английская Премьер-лига, 32 тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

О противостоянии "Ливерпуль" – "Арсенал" уже наверняка говорить не стоит. Здесь скорее вошла в игру дуэль "канониры" – "Ноттингем Форест" за второе место АПЛ. Хотя что серебро, что бронза… от того, как говорится, “ни холодно, ни тепло”. Но и "лесники" сегодня потеряли очки, и подопечные Артеты решили последовать примеру нового прямого соперника.

Как и подобает "Брентфорду" в последних турах, преимущество было у соперника. До перерыва гости с давлением справлялись. Хотя это не исключает того, что подопечные Артеты создавали моменты.

На 10 минуте Райс и Троссар создали шанс для Мартинелли, но тот бил с очень острого угла – попал в голкипера. Впоследствии и угловой чуть не принес удачу хозяевам. Тот же Деклан подавал от флажка, но Салибу удалось пробить только в защитника.

Не только в обороне сидели гости. На 22 минуте классный пас от Мбэмо в разрез прошел практически до вратарской – оттуда пробил Аер. Также удачно сыграл страж ворот. А вот на 26 минуте “Арсенал” даже забил. И отпраздновал, однако… Да, да – снова VAR. Зинченко оформил предголевой пас – отдал направо на Нванери. Тот подал в штрафную, а Тирни забил, но из офсайда. Гол был отменен.

Кстати, Зинченко вышел сегодня на поле не только в стартовом составе, но и в центре поля. Было от него много креатива. К примеру, на 33 минуте он красиво отдал на ход Нванери, но тот ничего не придумал. А во второй волне атаки сам Александр и сам пробил – Флеккен должен был тянуть мяч из угла.

Еще трижды до перерыва голкипер гостей спасал команду. А в одном из моментов – на 41 минуте – мастер стандартов Райс чуть не закрутил в ворота прямо из углового. Флеккен перевел круглого за пределы ворот.

Первых минут 15 второго тайма был штиль. Его разбудила ставшая голевой контратака "Арсенала". Через несколько секунд мяч от Раи через спринт Райса перешел к Парти в чужой штрафной – он пробил мимо голкипера. Четвертый гол для ганца в нынешнем сезоне АПЛ.

