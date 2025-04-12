АПЛ. Арсенал – Брентфорд 1:1. Спокойная ничья в Лондоне

Английская Премьер-лига, 32 тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

О противостоянии "Ливерпуль" – "Арсенал" уже наверняка говорить не стоит. Здесь скорее вошла в игру дуэль "канониры" – "Ноттингем Форест" за второе место АПЛ. Хотя что серебро, что бронза… от того, как говорится, “ни холодно, ни тепло”. Но и "лесники" сегодня потеряли очки, и подопечные Артеты решили последовать примеру нового прямого соперника.

Как и подобает "Брентфорду" в последних турах, преимущество было у соперника. До перерыва гости с давлением справлялись. Хотя это не исключает того, что подопечные Артеты создавали моменты.

На 10 минуте Райс и Троссар создали шанс для Мартинелли, но тот бил с очень острого угла – попал в голкипера. Впоследствии и угловой чуть не принес удачу хозяевам. Тот же Деклан подавал от флажка, но Салибу удалось пробить только в защитника.

Не только в обороне сидели гости. На 22 минуте классный пас от Мбэмо в разрез прошел практически до вратарской – оттуда пробил Аер. Также удачно сыграл страж ворот. А вот на 26 минуте “Арсенал” даже забил. И отпраздновал, однако… Да, да – снова VAR. Зинченко оформил предголевой пас – отдал направо на Нванери. Тот подал в штрафную, а Тирни забил, но из офсайда. Гол был отменен.

Кстати, Зинченко вышел сегодня на поле не только в стартовом составе, но и в центре поля. Было от него много креатива. К примеру, на 33 минуте он красиво отдал на ход Нванери, но тот ничего не придумал. А во второй волне атаки сам Александр и сам пробил – Флеккен должен был тянуть мяч из угла.

Еще трижды до перерыва голкипер гостей спасал команду. А в одном из моментов – на 41 минуте – мастер стандартов Райс чуть не закрутил в ворота прямо из углового. Флеккен перевел круглого за пределы ворот.

Первых минут 15 второго тайма был штиль. Его разбудила ставшая голевой контратака "Арсенала". Через несколько секунд мяч от Раи через спринт Райса перешел к Парти в чужой штрафной – он пробил мимо голкипера. Четвертый гол для ганца в нынешнем сезоне АПЛ.

The throw from Raya ✅

The run from Rice ????

The finish from Partey ⚽️



Arsenal lead Brentford 1-0! pic.twitter.com/vtkmEHcqsF — Premier League (@premierleague) April 12, 2025

Затем Артета снял Зинченко, а через семь минут Томас Франк выпустил на поле Ярмолюка. И так сегодня получилось, что команды украинцев забивали и не пропускали только с ними на поле. На 74 минуте "Брентфорд" сравнял счет благодаря своему единственному удару после перерыва. После навеса в штрафную Коллинз сбросил в центр, а Висса с разворота пробил точно в цель. Для нападающего это 15 гол в текущем чемпионате.

Yoane Wissa levels it for Brentford!



How will this match end up?#ARSBRE pic.twitter.com/MLsB0zPCU6 — Premier League (@premierleague) April 12, 2025

Практически сразу Флеккен чуть не привез. Обворовал его Сака на линии штрафной, но ударить с острого угла не решился. А на 90+6 минуте Букайо красиво, обводным ударом бил в нижний угол ворот, но мяч пролетел мимо штанги. Добавил свежести вингер после выхода на замену, но…

Но "Арсенал" снова теряет очки – второй раз подряд в чемпионате. Однако также понятно, что приоритеты – как физические, так и ментальные – сконцентрированы на Лиге чемпионов. Эти два очка не так и страшны в текущей ситуации "канониров" в АПЛ. А вот ехать на “Бернабеу”, пусть и с преимуществом в три мяча, нужно с максимальной сосредоточенностью.

Арсенал – Брентфорд 1:1

Голы: Партей 61 – Висса 74

"Арсенал": Рая – Парти (Тимбер 69), Салиба, Кивер, Тирни (Льюис-Скелли) – Зинченко (Эдегор 62), Жоржинью, Райс (Мерино 75) – Нванери (Сака 63), Троссар, Мартинелли

"Брентфорд": Флэккен – Аер (М. Кайоде 69), Коллинз, ван дер Берг, Льюис-Поттер – Нергор (Густаво Нунес 90+1), Янельт (Ярмолюк 69) – Мбемо, Дамсгор (Йенсен 80), Шаде – Висса

Предупреждения: Эдегор 90+4 – Нергор 28, Шаде 34, Ярмолюк 78