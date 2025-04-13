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Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Между коллективами пять очков разницы
Getty Images / Global Images Ukraine
Команды находятся на расстоянии всего двух позиций друг от друга. "Тоттенхэм" сконцентрирован немного на другом задании – Лиге Европы. Потому и акцент делает на ней. Но воспользуется ли этим "Вулверхэмптон"?
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Просмотреть прямую видеотрансляцию матча можно эксклюзивно только на платформе Setanta Sports App.
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Английская Премьер-лига, 32 тур
13 апреля, 16:00. "Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Прямая трансляция: Setanta Sports App
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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