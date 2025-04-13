Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Команды находятся на расстоянии всего двух позиций друг от друга. "Тоттенхэм" сконцентрирован немного на другом задании – Лиге Европы. Потому и акцент делает на ней. Но воспользуется ли этим "Вулверхэмптон"?

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

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Английская Премьер-лига, 32 тур

13 апреля, 16:00. "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports App

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