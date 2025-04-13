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Играли хорошо, но не настолько, чтобы выиграть. Тренер Арсенала проанализировал игру 32-го тура АПЛ

Англия

Подвел итоги игры с Брентфордом

Играли хорошо, но не настолько, чтобы выиграть. Тренер Арсенала проанализировал игру 32-го тура АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера в игре 32-го тура АПЛ "Арсенал" встретился с "Брентфордом". Матч закончился ничьей со счётом 1:1.

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился мнениями по итоговому результату игры:

"Учитывая, что мы делали, как доминировали и как мало моментов допускали у своих ворот, я думаю, мы сделали достаточно для победы.

Брентфорд хорошо организован, постоянно создавать моменты у их ворот очень сложно, если ты не сможешь хорошо обороняться во время стандартов, тебя серьезно накажут.

Во многих ситуациях мы могли бы действовать лучше, завершая атаки", — цитируют слова Артеты ВВС.

Напомним, что "Арсенал" занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, они набрали 63 очка за 32 тура, лондонский клуб отстает от лидирующего "Ливерпуля" на 10 баллов, однако команда Арне Слота имеет игру в запасе.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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