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Забивали только с украинцами на поле. Арсенал – Брентфорд 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия

"Канониры" второй раз подряд теряют очки

Забивали только с украинцами на поле. Арсенал – Брентфорд 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Во вчерашнем поединке АПЛ "Арсенал" принимал "Брентфорд". Артета решил немного поэкспериментировать с составом, ведь впереди ответный матч против "Реала". Александр Зинченко вышел в старте и провел на поле 62 минуты, а на 69 минуте во игру вошел Егор Ярмолюк. Интересно, что их команды забивали только когда украинцы были на поле.

Чемпионат Англии, 32 тур

"Арсенал" – "Брентфорд" 1:1

Голы: Парти 61 – Висса 74

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Арсенал (Лондон) Брентфорд (Лондон) Александр Зинченко Егор Ярмолюк
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