Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Забивали только с украинцами на поле. Арсенал – Брентфорд 1:1. Видео голов и обзор матча
"Канониры" второй раз подряд теряют очки
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке АПЛ "Арсенал" принимал "Брентфорд". Артета решил немного поэкспериментировать с составом, ведь впереди ответный матч против "Реала". Александр Зинченко вышел в старте и провел на поле 62 минуты, а на 69 минуте во игру вошел Егор Ярмолюк. Интересно, что их команды забивали только когда украинцы были на поле.
Чемпионат Англии, 32 тур
"Арсенал" – "Брентфорд" 1:1
Голы: Парти 61 – Висса 74
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Статус-кво Динамо, паритет Зинченко и Ярмолюка, ничья в Дер-Класикер и победа Миколенко. Главные новости за 12 апреля
- Ванат забил юбилейный гол в УПЛ в составе Динамо
- Ротань – о судействе: Все сделали, чтобы мы сыграли вничью. Не знаю, как их назвать. Если мы не нужны – я не против
- Гвардиола прокомментировал продление контракта Салаха с Ливерпулем
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000