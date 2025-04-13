Забивали только с украинцами на поле. Арсенал – Брентфорд 1:1. Видео голов и обзор матча

Во вчерашнем поединке АПЛ "Арсенал" принимал "Брентфорд". Артета решил немного поэкспериментировать с составом, ведь впереди ответный матч против "Реала". Александр Зинченко вышел в старте и провел на поле 62 минуты, а на 69 минуте во игру вошел Егор Ярмолюк. Интересно, что их команды забивали только когда украинцы были на поле.

Чемпионат Англии, 32 тур

"Арсенал" – "Брентфорд" 1:1

Голы: Парти 61 – Висса 74