Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Основной голкипер Манчестер Юнайтед исключён из заявки на матч АПЛ. Известно, кто займёт место в воротах
Неожиданно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Основной голкипер "Манчестер Юнайтед" исключён из заявки на матч АПЛ.
Сообщается, что тренер Рубен Аморим решил дать отдых вратарю Андре Онане после еврокубкового матча. Футболист не поехал с командой на выезд к "Ньюкаслу".
Ожидается, что в Премьер-Лиге дебютирует 29-летний вратарь Алтай Байындыр.
Андре Онана в матче Лиги Европы пропустил два гола. Первый гол был со штрафного. Второй – в результате неточной передачи. Вратарь отдал пас на Райана Шерки, который закатил мяч в ворота.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Алтай Байындыр сыграл в 6-ти матчах "Манчестер Юнайтед", в которых пропустил 8 мячей и в двух поединках сохранил ворота сухими.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Ньюкаслом" 13 апреля в 18:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Еще один украинец дебютировал в MLS: сразу стал одним из лучших
- Статус-кво Динамо, паритет Зинченко и Ярмолюка, ничья в Дер-Класикер и победа Миколенко. Главные новости за 12 апреля
- Ванат забил юбилейный гол в УПЛ в составе Динамо
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото