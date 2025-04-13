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Основной голкипер Манчестер Юнайтед исключён из заявки на матч АПЛ. Известно, кто займёт место в воротах

Англия

Неожиданно

Основной голкипер Манчестер Юнайтед исключён из заявки на матч АПЛ. Известно, кто займёт место в воротах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Основной голкипер "Манчестер Юнайтед" исключён из заявки на матч АПЛ.

Сообщается, что тренер Рубен Аморим решил дать отдых вратарю Андре Онане после еврокубкового матча. Футболист не поехал с командой на выезд к "Ньюкаслу".

Ожидается, что в Премьер-Лиге дебютирует 29-летний вратарь Алтай Байындыр.

Андре Онана в матче Лиги Европы пропустил два гола. Первый гол был со штрафного. Второй – в результате неточной передачи. Вратарь отдал пас на Райана Шерки, который закатил мяч в ворота.

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Алтай Байындыр сыграл в 6-ти матчах "Манчестер Юнайтед", в которых пропустил 8 мячей и в двух поединках сохранил ворота сухими.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Ньюкаслом" 13 апреля в 18:30 по киевскому времени.

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Ньюкасл Манчестер Юнайтед Андре Онана Алтай Байиндир
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Владислав Прийменко
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