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"Для меня лично это отличный способ продолжать совершенствоваться". Полузащитник Арсенала рассказал о забитом голе в ворота Брентфорда
Это его четвёртый гол в сезоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Арсенала" рассказал о забитом голе в ворота "Брентфорда".
Томас Парти сказал, что для "Арсенала" забивать голы – обычная задача. Он счастлив результативным действием и считает, что это способ совершенствоваться.
"Это то, что мы делаем уже некоторое время. Мне повезло оказаться на этой позиции в тот момент. Но обычно у нас много быстрых игроков, которые всегда на контратаке. Я думаю, это просто то, что мы всегда делаем.
Иногда это лучшая часть игры — забить гол. И я действительно рад, что забил гол. Каждый игрок на поле хочет забить гол из защиты. Для меня лично это отличный способ продолжать совершенствоваться", - заявил полузащитник.
В этом сезоне Томас Парти сыграл в 45-ти матчах "Арсенала", в которых отметился четырьмя голами и тремя ассистами.
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Напомним, что "Арсенал" и "Брентфорд" сыграли вничью 1:1.
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