"Для меня лично это отличный способ продолжать совершенствоваться". Полузащитник Арсенала рассказал о забитом голе в ворота Брентфорда

Полузащитник "Арсенала" рассказал о забитом голе в ворота "Брентфорда".

Томас Парти сказал, что для "Арсенала" забивать голы – обычная задача. Он счастлив результативным действием и считает, что это способ совершенствоваться.

"Это то, что мы делаем уже некоторое время. Мне повезло оказаться на этой позиции в тот момент. Но обычно у нас много быстрых игроков, которые всегда на контратаке. Я думаю, это просто то, что мы всегда делаем.

Иногда это лучшая часть игры — забить гол. И я действительно рад, что забил гол. Каждый игрок на поле хочет забить гол из защиты. Для меня лично это отличный способ продолжать совершенствоваться", - заявил полузащитник.