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"Для меня лично это отличный способ продолжать совершенствоваться". Полузащитник Арсенала рассказал о забитом голе в ворота Брентфорда

Англия

Это его четвёртый гол в сезоне

"Для меня лично это отличный способ продолжать совершенствоваться". Полузащитник Арсенала рассказал о забитом голе в ворота Брентфорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Арсенала" рассказал о забитом голе в ворота "Брентфорда".

Томас Парти сказал, что для "Арсенала" забивать голы – обычная задача. Он счастлив результативным действием и считает, что это способ совершенствоваться.

"Это то, что мы делаем уже некоторое время. Мне повезло оказаться на этой позиции в тот момент. Но обычно у нас много быстрых игроков, которые всегда на контратаке. Я думаю, это просто то, что мы всегда делаем.

Иногда это лучшая часть игры — забить гол. И я действительно рад, что забил гол. Каждый игрок на поле хочет забить гол из защиты. Для меня лично это отличный способ продолжать совершенствоваться", - заявил полузащитник.

В этом сезоне Томас Парти сыграл в 45-ти матчах "Арсенала", в которых отметился четырьмя голами и тремя ассистами.

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Напомним, что "Арсенал" и "Брентфорд" сыграли вничью 1:1.

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Арсенал (Лондон) Томас Парти
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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Владислав Прийменко
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