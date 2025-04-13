Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Ньюкасла пропустит матч против Манчестер Юнайтед. Известно, кто будет руководить командой
Здоровья тренеру
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Ньюкасла" пропустит матч против "Манчестер Юнайтед".
Клуб сообщил, что вечером пятницы Эдди Хау попал в больницу из-за плохого самочувствия, которое продолжалось несколько дней. Во время его отсутствия клубом будут руководить Джейсон Тиндалл и Грэм Джонс.
Медики взяли у Хау анализы. Клуб заметил, что тренер в сознании и говорил со своей семьёй.
"Все в "Ньюкасл Юнайтед" желают Эдди скорейшего выздоровления, а дальнейшие новости мы опубликуем в ближайшее время", -- сказал клуб.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Ньюкасл" сыграет с "Манчестер Юнайтед" 13 апреля. Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Украинский голкипер отразил четыре пенальти в послематчевой серии – ВИДЕО
- Ванат забил юбилейный гол в УПЛ в составе Динамо
- "Будем думать, еще разговаривать": Вернидуб – о регламентных и кадровых нюансах доигрывания встречи с Шахтером
- Гвардиола прокомментировал продление контракта Салаха с Ливерпулем
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN