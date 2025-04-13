Тренер Ньюкасла пропустит матч против Манчестер Юнайтед. Известно, кто будет руководить командой

Тренер "Ньюкасла" пропустит матч против "Манчестер Юнайтед".

Клуб сообщил, что вечером пятницы Эдди Хау попал в больницу из-за плохого самочувствия, которое продолжалось несколько дней. Во время его отсутствия клубом будут руководить Джейсон Тиндалл и Грэм Джонс.

Медики взяли у Хау анализы. Клуб заметил, что тренер в сознании и говорил со своей семьёй.

"Все в "Ньюкасл Юнайтед" желают Эдди скорейшего выздоровления, а дальнейшие новости мы опубликуем в ближайшее время", -- сказал клуб.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Ньюкасл" сыграет с "Манчестер Юнайтед" 13 апреля. Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.