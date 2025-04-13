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Тренер Ньюкасла пропустит матч против Манчестер Юнайтед. Известно, кто будет руководить командой

Англия
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Здоровья тренеру

Тренер Ньюкасла пропустит матч против Манчестер Юнайтед. Известно, кто будет руководить командой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Ньюкасла" пропустит матч против "Манчестер Юнайтед".

Клуб сообщил, что вечером пятницы Эдди Хау попал в больницу из-за плохого самочувствия, которое продолжалось несколько дней. Во время его отсутствия клубом будут руководить Джейсон Тиндалл и Грэм Джонс.

Медики взяли у Хау анализы. Клуб заметил, что тренер в сознании и говорил со своей семьёй.

"Все в "Ньюкасл Юнайтед" желают Эдди скорейшего выздоровления, а дальнейшие новости мы опубликуем в ближайшее время", -- сказал клуб.

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Напомним, что "Ньюкасл" сыграет с "Манчестер Юнайтед" 13 апреля. Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.

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Ньюкасл Эдди Хау
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Источник:
Newcastle
Опубликовал: Владислав Прийменко
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