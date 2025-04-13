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В очередной раз. Артету спросили о шансах его команды на титул Премьер-Лиги

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В очередной раз. Артету спросили о шансах его команды на титул Премьер-Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджера "Арсенала" Микеля Артету после матча с "Брентфордом" спросили, какие у его команды шансы на получения титула чемпиона АПЛ.

Испанский тренер сказал, что после данного матча вряд ли его команда станет чемпионом Англии.

"Сегодня мы хотели увеличить вероятность того, что мы действительно сможем бороться за то, чего хотим в Премьер-лиге. С таким результатом это вряд ли произойдет", - сказал испанец.

Заметим, что "Ливерпулю" осталось набрать 9 баллов, чтобы гарантированно стать чемпионом АПЛ. Это при условии, что "Арсенал" победит во всех матчах.

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На данный момент "Арсенал" набрал 63 очка и отстаёт от лидирующего "Ливерпуля" на 10 баллов. У "мерсисайдцев" ещё игра в запасе.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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