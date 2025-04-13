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"Я не знаю, что произойдет". Бельгийский полузащитник Манчестер Сити - о продолжении карьеры вне АПЛ

Англия

Может еще остаться в АПЛ?

"Я не знаю, что произойдет". Бельгийский полузащитник Манчестер Сити - о продолжении карьеры вне АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне поделился своими переживаниями перед новым этапом в карьере.

Не знаю, что я буду чувствовать, когда покину "Сити"... Я здесь так долго! Для моей семьи это будет что-то другое. Я думаю, они немного напуганы, взволнованы.

Также бельгиец упомянул переход в другой клуб.

Я не знаю, что произойдет. Если команды приедут и убедят меня, что у них есть хороший спортивный проект...

Полузащитник также сомневается, может ли он остаться в Английской Премьер-лиге, только в другом клубе, или нет.

Не знаю, останусь ли в АПЛ.

Напомним, что Де Брюйне выступал за "горожан" с 2015 года.

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Английская Премьер-лига Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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