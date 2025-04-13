"Я не знаю, что произойдет". Бельгийский полузащитник Манчестер Сити - о продолжении карьеры вне АПЛ

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне поделился своими переживаниями перед новым этапом в карьере.

Не знаю, что я буду чувствовать, когда покину "Сити"... Я здесь так долго! Для моей семьи это будет что-то другое. Я думаю, они немного напуганы, взволнованы.

Также бельгиец упомянул переход в другой клуб.

Я не знаю, что произойдет. Если команды приедут и убедят меня, что у них есть хороший спортивный проект...

Полузащитник также сомневается, может ли он остаться в Английской Премьер-лиге, только в другом клубе, или нет.

Не знаю, останусь ли в АПЛ.