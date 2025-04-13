Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я не знаю, что произойдет". Бельгийский полузащитник Манчестер Сити - о продолжении карьеры вне АПЛ
Может еще остаться в АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне поделился своими переживаниями перед новым этапом в карьере.
Не знаю, что я буду чувствовать, когда покину "Сити"... Я здесь так долго! Для моей семьи это будет что-то другое. Я думаю, они немного напуганы, взволнованы.
Также бельгиец упомянул переход в другой клуб.
Я не знаю, что произойдет. Если команды приедут и убедят меня, что у них есть хороший спортивный проект...
Полузащитник также сомневается, может ли он остаться в Английской Премьер-лиге, только в другом клубе, или нет.
Не знаю, останусь ли в АПЛ.
Напомним, что Де Брюйне выступал за "горожан" с 2015 года.
Популярное сейчас
- Украинский голкипер отразил четыре пенальти в послематчевой серии – ВИДЕО
- Еще один украинец дебютировал в MLS: сразу стал одним из лучших
- Статус-кво Динамо, паритет Зинченко и Ярмолюка, ничья в Дер-Класикер и победа Миколенко. Главные новости за 12 апреля
- Стало известно, сколько Забарный зарабатывает в Борнмуте
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны