АПЛ. Ливерпуль - Вест Хэм 2:1. Тяжелые 3 очка для Слота

Матч начался и "Ливерпуль" с первых минут заявил о своих амбициях, демонстрируя контроль над мячом и терпеливо дожидаясь момента для удара. "Красные" попытались играть через фланги, но чувствовалось отсутствие Трента.

Уже на 18-й минуте матча Мохамед Салах идеально выложил передачу Луису Диасу, который не промахнулся, отправив мяч в пустые ворота. Трибуны взорвались, а "молотобойцы" замерли в отчаянии - 1:0.

"Вест Хэм" пытался достойно отвечать, но их попытки часто натыкались на стену обороны „Ливерпуля“. В одном из таких моментов Мохаммед Кудус выстрелил мощным ударом, который попал в перекладину, но фортуна была на стороне "Ливерпуля". В частности стоит отметить игру Альфонса Ареола, который парировал опасные мячи от Луиса Диаса и Алексиса Макаллистера, но голкипер отвел угрозу от ворот.

Игра шла в напряженной борьбе, где "Ливерпуль" демонстрировал контроль и креативность, держа мяч и ища бреши в обороне соперника. "Вест Хэм" довольно неплохо отвечал контратаками, но часто терял свои шансы из-за ошибок как в реализации так и в последних передачах.

Перед завершением тайма подопечные Грэма Поттера сделали еще одну попытку взять ворота соперника - Мавропанос выпрыгнул к идеальному навесу, но не смог точно пробить и после компенсированного времени команды ушли на перерыв.

Второй тайм начался с новым настроем и "Вест Хэм" бросился вперед, стремясь переломить ход игры, но "Ливерпуль" держал оборону. И дальше уже Луис Диас блестяще ворвался в штрафную, пробив рядом со стойкой, а вслед за ним Макаллистер попытался ударом издали распечатать ворота, но и здесь Ареола снова выстоял, выполнив сейв, достойный оваций.

Грэм Поттер решил освежить игру и выпустил Цоуфала, отправив на скамейку запасных Скарлса. Арне Слот ответил заменами Диогу Жоты и Константиноса Цимикаса на Коди Гакпо и Эндрю Робертсона.

"Молотобойцы" пытались создавать моменты, но опять же подводила реализация: сначала Пакета неплохо пробил, но мяч полетел над воротами, а затем Боуэн получил передачу в штрафной, но Алиссон продемонстрировал молниеносную игру.

"Ливерпуль" начал проседать и наставник „мерсисайдцев“ заменил Салаха на Эндо, перестроив игру. И тут хозяев ждал неприятный сюрприз. На 87-й минуте после прострела с левого фланга Ван Дейк пытался вынести мяч, где как раз в этот момент бежал Робертсон и после рикошета счет стал 1:1.

Не растерялись лидеры АПЛ и пошли всеми силами вперед. "Вест Хэм" сумел отбить натиск и вынес мяч на угловой. Конате и Вирджил пошли вперед, ожидая передачи, и после ассиста Макаллистера Ван Дейк выбрав великолепную позицию без шансов для Ареола отправил мяч в ворота, тем самым реабилитировавшись за ошибку - 2:1.

Арбитр добавил 7 минут компенсированного времени и напряжение достигло пика, подопечные Поттера пошли вперед и едва не сравняли счет, попав в перекладину. "Ливерпуль" пытался выйти в контратаку, но соперник сразу же накрывал „мерсисайдцев“. В конце концов Цоуфалу пришлось фолить на 90+7 минуте, после чего арбитр дал финальный свисток.

Поэтому команда Арне Слота шагает дальше, хотя и уже имеет заметную усталость, а "Вест Хэм" продолжает свою серию неудач, несмотря на неплохую игру в матче с "мерсисайдцами".

АПЛ, 32-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Австралия)

"Ливерпуль" - „Вест Хэм“ 2:1

Гол: Диас (18), Ван Дейк - Робертсон (86, АГ)

"Ливерпуль": Алиссон - Цимикас(Робертсон(60), Ван Дейк, Конате, Брэдли(Кванса, 68) - Макаллистер, Гравенберх - Диас, Джонс (Собослай, 68), Салах(Эндо, 84) - Жота(Гакпо, 60)

"Вест Хэм": Ареола - Килман, Мавропанос, Тодибо (Гильерме, 78) - Скарлс (Цоуфал, 57), Уорд-Праус, Солер (Фюллькруг, 78), Ван-Биссака - Пакета, Кудус - Боуэн

Предупреждения: Цоуфал (90+6)