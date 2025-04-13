АПЛ. Челси – Ипсвич 2:2. Синие могут прощаться со своими мечтами о Лиге Чемпионов?

В декабре "Челси" уже проиграл "трактористам" на выезде и потерял очень ценные очки в контексте собственной борьбы за попадание в Лигу Чемпионов. Теперь другой стадион, немного другой контекст и шанс на исправление ошибок для подопечных Энцо Марески, то как они с этим справились? Давайте разбираться.

В стартовых составах обеих команд без громких сюрпризов. Разве что Трево Чалоба на позиции правого защитника удивил у "синих", а также отсутствие в стартовом составе гостей Дилепа, однако у нападающего небольшое повреждение, поэтому решение было скорее вынужденное. И на этом все, у "Челси" невероятная мотивация, ведь это едва ли не самый легкий матч клуба до конца сезона, дальше график будет чрезвычайно сложным и если не забирать три очка здесь, то надеяться на итоговое попадание в ЛЧ бесполезно. По мотивации "трактористов", то там просто игра за собственный престиж.

Началось все с активных атак от хозяев, самый острый момент был у Джексона, который классно вырвался на прострел от Энцо Фернандеса, однако попал в стойку ворот. Еще несколько неплохих наступлений не завершились голами, после чего произошел первый шоковый эпизод во встрече. Почти не атаковали гости, но когда вылетели в хорошую контратаку, то поймали защиту "Челси" на ошибках. Бен Джонсон по правому флангу пробежал, прострелил мимо Кукурелии и Колвилла, а Энсисо спокойно переправил мяч в сетку ворот Санчеса. 0:1.

Случайность? Так можно было подумать, но после пропущенного гола лондонцы загрустили, через несколько минут пропустили и второй гол. Опять контратака, которая завершилась подачей от Энсисо на дальнюю стойку ворот, где Джонсон выиграл позицию у Кукурелье и отправил мяч в сетку ворот. 0:2. Вот такие сюрпризы от команды, которая практически вылетела из АПЛ и имеет лишь призрачные шансы на спасение. И это против мотивированного коллектива Марески, которые были голодны до победы сегодня. Эти два гола прибили желание и умение "синих" атаковать как минимум до конца тайма.

Уже на первых минутах второй половины встречи прострел с правого фланга под давлением от Кукурелии мяч в собственные ворота переправил Туанзебе. 1:2 и надежда есть. С того момента начался действительно интересный футбол, в котором было место как атакам хозяев, так и периодическим ответам от гостей, в частности остро пробивал Херст, немного не хватало точности.

Вообще "трактористы" сильно отошли назад и пытались удержать счет на табло. Преимущество в один гол все еще у них, поэтому все максимально ожидаемо в их исполнении. "Челси" всегда имел огромные проблемы с тем, чтобы прорываться через глубокие оборонительные редуты, проблемы были и здесь. Долгое время они не могли создать реально острых моментов, не говоря о забитом голе. Помог только быстрый розыгрыш углового на 79-й минуте, когда Палмер покатил на Санчо, а Джейдон решил пробить и сделал это очень красиво: круглый залетел в дальний угол ворот Палмера, 2:2. Оставалось 10 минут и надо еще как минимум один гол для "Челси", чтобы спасти этот матч.

Трево Чалоба имел просто убийственный шанс после подачи в штрафную и каким образом мяч не залетел в сетку ворот после его удара - это загадка, на которую нет ответа. Также два суперсейва от Алекса Палмера на последних секундах все же спасли "Ипсвич". Сначала прекрасно пробивал Коул Палмер, а затем Энцо Фернандес. Великолепная игра от вратаря, который сохранил ничью. Это провал для "Челси", они сами вогнали себя в позицию, когда в Лигу Чемпионов попасть будет практически невозможно, учитывая их расписание предстоящих матчей и форму конкурентов. Это именно провал, иначе подобное не назовешь.

АПЛ, 32-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Челси" — "Ипсвич" 2:2

Голы: Туанзебе (46, автогол), Санчо (79) — Энсисо (19), Джонсон (31)

"Челси": Санчес — Чалоба, Адарабиойо (Гюсто, 46), Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Мадуэке (Санчо, 68), Палмер, Нету — Джексон (Нкунку, 87)

"Ипсвич": Палмер — Туанзебе, О'Ши, Берджесс, Дэвис (Таунсенд, 62) — Каюсте, Морси — Джонсон, Энсисо (Тейлор, 76), Кларк (Филоджен, 71/Броудхед, 76) — Херст (Дилеп, 71)

Предупреждения: Палмер (67), Джексон (87) — Палмер (38), Морси (85)