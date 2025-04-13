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Опередил Холанда и Анри. Нападающий Ливерпуля установил новый рекорд Премьер-Лиги
Монстр!
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" установил новый рекорд Премьер-Лиги.
Мохамед Салах в матче против "Вест Хэма" отдал голевую передачу на Луиса Диаса. Для египтянина это стало 45-м голевым действием в сезоне.
Он возглавил таблицу голов и ассистов после 38-ми туров и опередил Тьери Анри (2002/03) и Эрлинга Холанда (2022/23). Сейчас продолжается 32 тур АПЛ.
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Салах на данный момент забил 27 голов и оформил 18 результативных передач в нынешнем сезоне АПЛ.
После первого тайма "Ливерпуль" побеждает "Вест Хэм" со счётом 1:0.
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