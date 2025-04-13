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АПЛ. Вулверхэмптон – Тоттенхэм 4:2. Очередной провал шпоров
И четвертая подряд победа "волков"
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 32 тур
"Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Результативный поединок выдали команды. В первом круге они тоже раззабивались – тогда в Лондоне был зафиксирован счет 2:2. В этот раз "шпоры" забили столько же, а вот "Вулверхэмптон" постарался больше.
Уже на второй минуте счет был открыт: хозяева реализовали стандарт. После подачи с левого фланга голкипер Викарио выбил мяч кулаком, а Аит-Нури отлично сыграл на подборе. Он пробил в ход первым же касанием – попал в правый угол ворот.
⏰ @Wolves' fastest goal of the season, scored by Rayan Ait-Nouri after just 1 minute and 25 seconds! #WOLTOT pic.twitter.com/RKB5yWvkMU— Premier League (@premierleague) April 13, 2025
На седьмой минуте хозяева не реализовали еще один момент. А через пол часа счет на табло был уже 2:0. На этот раз "вулвз" помогла удача: мяч отскочил от защитника соперника и влетел в ворота. Этим несчастливчиком стал Спенс.
Между двумя голами "Вулверхэмптона" дважды что-то похожее на шансы создал "Тоттенхэм". Но первый реальный опасный эпизод у ворот Са был на 59 минуте. После прострела с правого фланга от Джонсона ужасной ошибки допустил Семеду. Он пропустил мяч дальше, а Тель воспользовался этим шансом.
Однако пять минут прошло и снова на табло разница в два мяча. Ларсен сегодня не реализовал два хороших эпизода. На этот раз он промахнуться просто не мог: Аит-Нури отдал на пустые ворота. Пятый гол для 25-летнего норвежца в последние четыре матча. Вот что значит заменить Кунью.
???? @Wolves 3-1 Spurs (Strand Larsen, 64')#WOLTOT pic.twitter.com/ji7n6hcMIC— Premier League (@premierleague) April 13, 2025
А сам бразилец сегодня вышел из скамейки для запасных – наконец-то отбыл длительную дисквалификацию. И сразу отличился голом! На 86-й минуте он забил четвертый гол своей команды. Бергвалль потерял мяч в центре поля и Кунья поразительно за эту ошибку наказал, реализовав выход один на один. Двумя минутами перед тем забил Ришарлисон после подачи с углового, но этот гол все равно, как оказалось, ничего не решал.
"Вулвз" благодаря победе перегнали "Вест Хэм" и поднялись на 16 место. Отрыв от "Тоттенхэма" сократился до двух очков. Просто интересно, как высоко сможет подняться команда Перейры, у которой уже победная серия составляет четыре матча. И интересно, насколько низко опустятся подопечные Постекоглу.
"Вулверхэмптон" – "Тоттенхэм" 4:2
Голы: Аит-Нури 2, Спенс 38 (авт.), Ларсен 64, Кунья 86 – М. Тель 59, Ришарлисон 85
"Вулверхэмптон": Са – Догерти (Буэно 46), Тоти, Агбаду – Семеду, Андре, Жоао Гомес (Хван 83), Аит-Нури (Кунья 70) – Мунетси, Бельгард (Сарабия 42) – Ларсен (Жоао Гомеш 70)
"Тоттенхэм": Викарио – Грей, Ромеро, Дэвис, Спенс – Папе Сарр (Бергвалль 55), Биссума (Бентанкур 55), Мэддисон (Кулусевски 75) – Джонсон, Соланке (Ришарлисон 75), М. Тель
Предупреждения: Тоти 86 – Биссума 8, Дэвис 70
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