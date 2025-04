АПЛ. Вулверхэмптон – Тоттенхэм 4:2. Очередной провал шпоров

Английская Премьер-лига, 32 тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Результативный поединок выдали команды. В первом круге они тоже раззабивались – тогда в Лондоне был зафиксирован счет 2:2. В этот раз "шпоры" забили столько же, а вот "Вулверхэмптон" постарался больше.

Уже на второй минуте счет был открыт: хозяева реализовали стандарт. После подачи с левого фланга голкипер Викарио выбил мяч кулаком, а Аит-Нури отлично сыграл на подборе. Он пробил в ход первым же касанием – попал в правый угол ворот.

⏰ @Wolves' fastest goal of the season, scored by Rayan Ait-Nouri after just 1 minute and 25 seconds! #WOLTOT pic.twitter.com/RKB5yWvkMU