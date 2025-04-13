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Вулверхэмптон в матче АПЛ против Тоттенхэма отметился клубным рекордом

Англия

В это сложно поверить

Вулверхэмптон в матче АПЛ против Тоттенхэма отметился клубным рекордом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вулверхэмптон" в матче АПЛ против "Тоттенхэма" отметился клубным рекордом.

"Волки" забили гол на 1:25 минуте (85-й секунде). Этот забитый мяч стал самым быстрым голом "Вулверхэмптона" в матче Премьер-лиги.

Отметился алжирский защитник Аит-Нури, для которого этот гол стал четвёртым забитым в этом сезоне.

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"Вулверхэмптон" обыграл "Тоттенхэм" со счётом 4:2 и поднялся на 16-е место. "Тоттенхэм" занимает 15-е место в турнирной таблице.

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Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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