Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вулверхэмптон в матче АПЛ против Тоттенхэма отметился клубным рекордом
В это сложно поверить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вулверхэмптон" в матче АПЛ против "Тоттенхэма" отметился клубным рекордом.
"Волки" забили гол на 1:25 минуте (85-й секунде). Этот забитый мяч стал самым быстрым голом "Вулверхэмптона" в матче Премьер-лиги.
Отметился алжирский защитник Аит-Нури, для которого этот гол стал четвёртым забитым в этом сезоне.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Вулверхэмптон" обыграл "Тоттенхэм" со счётом 4:2 и поднялся на 16-е место. "Тоттенхэм" занимает 15-е место в турнирной таблице.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Opta Joe
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Нужна жесткая реакция мира": Зеленский прокомментировал теракт россиян в Сумах
- Россияне атаковали баллистикой центр города Сумы: 21 человек погиб
- Еще один украинец дебютировал в MLS: сразу стал одним из лучших
- "Зинченко будет разрешено уйти, хотя...". В Англии порассуждали о возможном трансфере украинца
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000