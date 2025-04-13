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Капитан Ливерпуля провёл свой юбилейный матч в АПЛ
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Ливерпуля" провёл свой юбилейный матч в АПЛ.
"Мерсисайдцы" сообщили, что защитник Вирджил Ван Дейк провёл свой 100-й матч в АПЛ в качестве капитана клуба.
SKIPPER ????©️@VirgilvDijk captains the Reds for the 100th time in the @PremierLeague this afternoon ????✊ pic.twitter.com/8zkLJ4qsau— Liverpool FC (@LFC) April 13, 2025
Ван Дейка назначили капитаном 31 июля 2023 года. Дебютный матч в АПЛ в этом качестве защитник провёл против "Челси" 13 августа 2023 года (1:1).
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Нидерландский защитник сыграл 314 матчей за "Ливерпуль", из них 229 – в Премьер-Лиге.
В этом сезоне Ван Дейк сыграл в 32-х матчах "мерсисайдцев". На его счету 2 гола и один ассист.
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