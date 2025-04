Капитан "Ливерпуля" провёл свой юбилейный матч в АПЛ.

"Мерсисайдцы" сообщили, что защитник Вирджил Ван Дейк провёл свой 100-й матч в АПЛ в качестве капитана клуба.

SKIPPER ????©️@VirgilvDijk captains the Reds for the 100th time in the @PremierLeague this afternoon ????✊ pic.twitter.com/8zkLJ4qsau