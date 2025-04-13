АПЛ. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 4:1. Таким дьяволам ни один адвокат не поможет

Когда одна команда всерьез работает над борьбой за зону Лиги Чемпионов, а другая думает над тем, как пройти "Лион" и зацепиться за свой единственный шанс на успешный сезон, а именно - выиграть Лигу Европы, то итог предполагается еще заранее. "Ньюкасл" сейчас выглядит сильнее, они играли у себя дома, у них больше мотивации. "Юнайтед" мог спасти только индивидуальный класс, но сегодня он не подъехал.

Андре Онана остался вне заявки на этот матч, поскольку Аморим захотел дать ему передышку после недавних неудачных матчей, а также после ограбления его жены, которое произошло не так давно. У камерунского голкипера есть время на размышления и время на то, чтобы собраться с мыслями. Среди интересностей - в стартовом составе "дьяволов" вышел Амасс, который вытеснил Доргу. Кажется, что это решение было принято исключительно с мыслью о предстоящем матче в Лиге Европы, который является куда более важным для манкунианцев.

На тренерской бровке сегодня не было Эдди Хау, наставник "сорок" чувствовал себя не очень хорошо в последние дни и сейчас в больнице. Говорят, что ничего серьезного, просто нужно пройти восстановление. Но это не помешало "Ньюкаслу" выглядеть как настоящая команда Хау.

Уже с первых минут они захватили инициативу и не отпускали ее практически до финального свистка. Классное давление на ворота Алтая Баиндира, который сегодня дебютировал в АПЛ. Остро пробивал Исак, одна немного не попал, зато когда пришлось выполнять роль не бомбардира, а ассистента, то у шведа получилось идеально. Прием и парашютный заброс в штрафную на Тонали был идеальным, в итоге итальянский полузащитник красиво завершил острую атаку. 1:0.

До конца тайма мы практически не видели в атаке подопечных Аморима, они скорее пытались держать удар от "сорок", однако на 37-й минуте получилось вылететь в неплохую атаку, во время которой мастерски протащил мяч Далот, отдал на Гарначо, а тот с непростой позиции пробил идеально в дальний угол ворот, круглый от стойки залетел в сетку ворот. 1:1.

Однако этот гол выглядел случайностью, именно так этот гол воспринимали хозяева поля, которые просто продолжали выполнять свою работу уже во втором тайме. Сначала прострел на дальнюю штангу не смог замкнуть Мерфи, но он отдал в центр, где спокойно атаку завершил Харви Барнс. Впоследствии Барнс просто пошел в сольный проход по центру, во время которого опорная зона и защита "дьяволов" провалились и забил легкий гол, оформив дубль.

И после нескольких минут спокойствия пожар у собственных ворот устроил Алтай Баиндир, который должен был бороться со злом, а не стать его частью. Болельщики "Манчестер Юнайтед" вспомнили Андре Онана в тот момент. Неудачно отдал турецкий страж ворот передачу, которую перезопил Жоэлинтон и Бруно Гимараес оказался на ударной позиции в моменте, когда Алтай потерял ворота. Это легкий гол для "сорок" и 4:1. И кто скажет, что это было несправедливо?

Концовка превратилась в формальность. Это победа "Ньюкасла", который выходит на четвёртую строчку, отстаёт от третьего "Ноттинга" всего на 1 балл и имеет 1 матч в запасе. Все в их руках. Команда Эдди Хау в прекрасной форме под конец сезона, сегодня они это в очередной раз доказали.

АПЛ, 32-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед" 4:1

Голы: Тонали (24), Барнс (49, 64), Гимараэс (77) — Гарначо (37)

"Ньюкасл": Поуп — Триппьер (Крафт, 79), Шер, Берн, Ливраменто — Гимараэс (Майли, 85), Тонали, Жоэлинтон (Лонгстафф, 85) — Мерфи (Гордон, 79), Исак (Уилсон, 79), Барнс

"Манчестер Юнайтед": Баиндир — Мазрауи (Шоу, 79), Линделоф, Йоро — Далот, Угарте, Эриксен, Амасс (Доргу, 55) — Фернандеш (Мейну, 82), Гарначо (Маунт, 55) — Зиркзе (Хойлунд, 55)

Предупреждения: Угарте (17), Йоро (43)