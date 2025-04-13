Сороки устроили ад для дьяволов. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 4:1. Обзор матча

В первом тайме команды обменялись голами. У хозяев было небольшое преимущество, которое после перерыва переросло в разгром благодаря высокому уровню реализации.

"Горожане" получают четвертую викторию подряд и поднимаются на 4-ю позицию (56 очков). 16 апреля "черно-белые" будут принимать "Кристалл Пелес". МЮ – 14-й (38 баллов). В следующее воскресенье "красные дьяволы" встретятся с "Вулверхэмптоном" на "Олд Траффорд".

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Смотрите обзор матча 32 тура АПЛ

Ньюкасл. Сент-Джеймс Парк, 52 252 зрителя

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 4:1

Голы: Тонали, 24, Барнс, 49, 64, Бруно, 77 – Гарначо, 37