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Сороки устроили ад для дьяволов. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 4:1. Обзор матча
Подопечные Аморима снова не победили
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме команды обменялись голами. У хозяев было небольшое преимущество, которое после перерыва переросло в разгром благодаря высокому уровню реализации.
"Горожане" получают четвертую викторию подряд и поднимаются на 4-ю позицию (56 очков). 16 апреля "черно-белые" будут принимать "Кристалл Пелес". МЮ – 14-й (38 баллов). В следующее воскресенье "красные дьяволы" встретятся с "Вулверхэмптоном" на "Олд Траффорд".
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Смотрите обзор матча 32 тура АПЛ
Ньюкасл. Сент-Джеймс Парк, 52 252 зрителя
Голы: Тонали, 24, Барнс, 49, 64, Бруно, 77 – Гарначо, 37
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