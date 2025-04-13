Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борнмут – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Борнмут – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.04.2025 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 32-го тура АПЛ "Борнмут" Ильи Забарного будет принимать на своем поле "Фулхэм". Обе команды не оставляют надежд на квалификацию в еврокубки на следующий сезон, однако для этого обеим нужно обязательно побеждать.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 14 апреля.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Гостевые победы Полесья, Колоса и Вереса. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Заря - Верес 1:2. Мужики прощаются с еврокубковыми амбициями
- Удар россиян по Сумам. УПЛ и УАФ отреагировали на теракт
- Гвардиола прокомментировал продление контракта Салаха с Ливерпулем
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото