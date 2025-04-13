Борнмут – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В рамках 32-го тура АПЛ "Борнмут" Ильи Забарного будет принимать на своем поле "Фулхэм". Обе команды не оставляют надежд на квалификацию в еврокубки на следующий сезон, однако для этого обеим нужно обязательно побеждать.

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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 14 апреля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Борнмут" – "Фулгем" Смотреть трансляцию

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