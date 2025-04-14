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Синие чуть не проиграли дома аутсайдеру. Челси – Ипсвич 2:2. Обзор матча
До старта встречи хозяева вряд ли бы согласились на ничью
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме, несмотря на существенное преимущество фаворита (владение 76%, 15 ударов), гости оформили счет 2:0. После перерыва подопечные Марески увеличили давление, но для волевой победы этого оказалось недостаточно.
Лондонский клуб находится на 6-й позиции (54 балла) и 20 апреля будет играть в дерби с "Фулхэмом". "Трактористы" занимают 18-е место (21 пункт) и в ближайшее воскресенье будут принимать "Арсенал".
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Смотрите обзор матча 32 тура АПЛ
Лондон. Стэмфорд Бридж, 39 805 зрителей
Голы: Туанзебе, 46 (аг), Санчо, 79 – Энкисо, 19, Джонсон, 31
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