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Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал поражение против Ньюкасла

Англия

Много ошибок

Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал поражение против Ньюкасла

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "красных дьяволов" Рубен Аморим объяснил поражение команды со счетом 1:4 от "Ньюкасла" серией досадных ошибок.

"Мы совершили много ошибок, и они были лучше нас, сильнее нас. Второй пропущенный гол в начале второго тайма очень сильно ударил по нам, а дальше мы совершали ошибки в течение игры, которые помогли "Ньюкаслу" одержать победу.

Это командная вещь, а не об отдельных игроках. Мы допускаем много ошибок в определенных матчах, что дает сопернику уверенность, приносит им голы, и тогда нам трудно с этим справляться. У нас был первый момент – мы не забили, потом у них была возможность – они забили. После этого они взяли игру под контроль. Мы сравняли счет, но в начале второго тайма снова пропустили – это тяжело для нашей команды, и мы снова сделали много ошибок", – сказал Аморим.

Добавим, что после 32-х сыгранных матчей "Манчестер Юнайтед" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ с 38 очками.

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Английская Премьер-лига АПЛ Ньюкасл Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Manchester United
Опубликовал: Алексей Полищук
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