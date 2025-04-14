Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал поражение против Ньюкасла

Наставник "красных дьяволов" Рубен Аморим объяснил поражение команды со счетом 1:4 от "Ньюкасла" серией досадных ошибок.

"Мы совершили много ошибок, и они были лучше нас, сильнее нас. Второй пропущенный гол в начале второго тайма очень сильно ударил по нам, а дальше мы совершали ошибки в течение игры, которые помогли "Ньюкаслу" одержать победу.

Это командная вещь, а не об отдельных игроках. Мы допускаем много ошибок в определенных матчах, что дает сопернику уверенность, приносит им голы, и тогда нам трудно с этим справляться. У нас был первый момент – мы не забили, потом у них была возможность – они забили. После этого они взяли игру под контроль. Мы сравняли счет, но в начале второго тайма снова пропустили – это тяжело для нашей команды, и мы снова сделали много ошибок", – сказал Аморим.