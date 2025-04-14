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Наставник Тоттенхэма поделился своими мыслями после матча с Вулверхэмптоном

Англия

Результат разочаровывает

Наставник Тоттенхэма поделился своими мыслями после матча с Вулверхэмптоном

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "шпор" Анге Постекоглу пообщался с медиа после поражения "Тоттенхэма" со счетом 2:4 от "Вулверхэмптона".

"Очевидно, результат разочаровывает. Странная игра, потому что в целом, учитывая все изменения, которые мы сделали, я считаю, что мы играли неплохо. Большую часть матча мы контролировали, создавали угрозу в атаке и не позволяли сопернику много. Но мы пропустили несколько очень плохих голов, и это сильно усложнило задачу на матч.

Голы, которые мы пропустили, не были из-за провалов в концентрации – это были индивидуальные ошибки. Как я уже говорил, для нас это нетипично – дарить соперникам такие мячи. Но именно это произошло сегодня, и мы были за это наказаны. Из-за этого очень сложно было рассчитывать на положительный результат", – сказал Постекоглу.

Добавим, что после 32-х сыгранных матчей "Тоттенхэм" занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ с 37 очками.

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Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Анге Постекоглу
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Источник:
Tottenham Hotspur
Опубликовал: Алексей Полищук
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