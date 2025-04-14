Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Ливерпуля прокомментировал победу над Вест Хэмом
Гол Ван Дейка – это было большое облегчение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Ливерпуля" Арне Слот отдал должное менталитету своей команды, которая никогда не сдается, и силе "Энфилда" после победы со счетом 2:1 над "Вест Хэмом".
"Гол Ван Дейка – это было большое облегчение. Алиссон сделал все, чтобы соперник не забил раньше. Во втором тайме у них было несколько моментов, чтобы сравнять, и, к сожалению, они все же забили – хоть и не они, а мы сами себе. Если быть откровенным, я ожидал две минуты компенсированного времени, возможно, три или четыре, но вдруг добавили семь минут, хотя ни одна из команд не тянула время – для меня это было неожиданно. Но хорошо, что так произошло, потому что мы забили гол еще до компенсированного времени, и, конечно, это было облегчение, ведь после гола "Вест Хэма" и того, как складывался второй тайм, казалось, что скорее они могут забить еще.
Но наши болельщики и игроки думали иначе, потому что после того, как счет стал 1:1, мы снова начали играть, начали прессинговать, а фанаты стали очень громкими в этот момент. Уже тогда возникла возможность у Диаса, несколько моментов после контрпрессинга, которые и привели к тому угловому. И мы использовали стандарт в очень важный момент, потому что в современном футболе стандарты имеют огромное значение – и сегодня мы снова в этом убедились", – сказал Слот.
Добавим, что команде Слота нужно добыть максимум шесть очков в шести заключительных матчах АПЛ, чтобы гарантировать себе чемпионство.
Популярное сейчас
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Легкий путь? Первый взгляд на потенциальных соперников Динамо в квалификации Лиги чемпионов
- Зубков принес победу Трабзонспору. Какую оценку он за это получил?
- Гвардиола прокомментировал продление контракта Салаха с Ливерпулем
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны