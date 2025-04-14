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Главный тренер Ливерпуля прокомментировал победу над Вест Хэмом

Англия

Гол Ван Дейка – это было большое облегчение

Главный тренер Ливерпуля прокомментировал победу над Вест Хэмом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Ливерпуля" Арне Слот отдал должное менталитету своей команды, которая никогда не сдается, и силе "Энфилда" после победы со счетом 2:1 над "Вест Хэмом".

"Гол Ван Дейка – это было большое облегчение. Алиссон сделал все, чтобы соперник не забил раньше. Во втором тайме у них было несколько моментов, чтобы сравнять, и, к сожалению, они все же забили – хоть и не они, а мы сами себе. Если быть откровенным, я ожидал две минуты компенсированного времени, возможно, три или четыре, но вдруг добавили семь минут, хотя ни одна из команд не тянула время – для меня это было неожиданно. Но хорошо, что так произошло, потому что мы забили гол еще до компенсированного времени, и, конечно, это было облегчение, ведь после гола "Вест Хэма" и того, как складывался второй тайм, казалось, что скорее они могут забить еще.

Но наши болельщики и игроки думали иначе, потому что после того, как счет стал 1:1, мы снова начали играть, начали прессинговать, а фанаты стали очень громкими в этот момент. Уже тогда возникла возможность у Диаса, несколько моментов после контрпрессинга, которые и привели к тому угловому. И мы использовали стандарт в очень важный момент, потому что в современном футболе стандарты имеют огромное значение – и сегодня мы снова в этом убедились", – сказал Слот.

Добавим, что команде Слота нужно добыть максимум шесть очков в шести заключительных матчах АПЛ, чтобы гарантировать себе чемпионство.

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Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Арне Слот
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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