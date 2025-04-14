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Перестрелка на Молинью. Вулверхэмптон - Тоттенхэм 4:2. Видео голов и обзор матча

Англия

Веселый поединок

Перестрелка на Молинью. Вулверхэмптон - Тоттенхэм 4:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Вулверхэмптон" обыграл "Тоттенхэм" в 32-м туре чемпионата Англии.

В первом тайме "волки" забили два безответных гола. Во второй половине встречи "шпоры" сокращали отставание, но хозяева не позволили сопернику вернуться в игру.

В турнирной таблице ""Вулверхэмптон" поднялся на 16-е место, и на два очка приблизился к 15-му "Тоттенхэму".

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Английская Премьер-лига, 32 тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

"Вулверхэмптон" – "Тоттенхэм" 4:2

Голы: Аит-Нури 2, Спенс 38 (авт.), Ларсен 64, Кунья 86 – М. Тель 59, Ришарлисон 85

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