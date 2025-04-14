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Перестрелка на Молинью. Вулверхэмптон - Тоттенхэм 4:2. Видео голов и обзор матча
Веселый поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вулверхэмптон" обыграл "Тоттенхэм" в 32-м туре чемпионата Англии.
В первом тайме "волки" забили два безответных гола. Во второй половине встречи "шпоры" сокращали отставание, но хозяева не позволили сопернику вернуться в игру.
В турнирной таблице ""Вулверхэмптон" поднялся на 16-е место, и на два очка приблизился к 15-му "Тоттенхэму".
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Английская Премьер-лига, 32 тур
"Молинью" (Вулверхэмптон)
"Вулверхэмптон" – "Тоттенхэм" 4:2
Голы: Аит-Нури 2, Спенс 38 (авт.), Ларсен 64, Кунья 86 – М. Тель 59, Ришарлисон 85
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