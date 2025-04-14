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Один из лидеров АПЛ заинтересован в трансфере звезды Серии А
Уже сделали предложение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Асане Диао, который в этом сезоне перешел в итальянский "Комо", стремительно стал одним из самых перспективных игроков в Европе. По информации издания Fichajes, "Ноттингем Форест" сделал предложение в размере 40 миллионов евро за трансфер молодого вингера.
Хотя "Комо" приобрел Диао за 11,5 миллионов евро, он владеет лишь 80% прав на игрока. Остальные 20% остаются за "Реал Бетисом", который таким образом может получить около 8 миллионов евро в случае продажи футболиста в АПЛ.
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Интерес со стороны "Ноттингем Форест" не удивляет – Диао успел заявить о себе в Серии A, показав высокий уровень игры и потенциал. Английский клуб видит в нем ключевое усиление атаки и готов к серьезным инвестициям. Теперь слово за "Комо": принять выгодное предложение уже сейчас или оставить игрока еще на сезон.
Добавим, что в этом сезоне на счету нападающего 6 голов и 1 ассист в 14 матчах за "Комо" во всех турнирах.
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