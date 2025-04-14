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Наставник Челси прокомментировал ничью против Ипсвича
Доволен вторым таймом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Энцо Мареска остался доволен игрой "Челси" во втором тайме, которая позволила его команде отыграться с 0:2 и сравнять счет в матче с "Ипсвич Таун".
"Я думаю, мы хорошо начали, создавали моменты, но после их первого гола динамика игры полностью изменилась. С того момента и до конца первого тайма мы были недостаточно хороши, особенно в защите, ведь оба гола, которые мы пропустили, стали следствием наших ошибок.
Мы потеряли эту уверенность, потому что это игра, которую мы должны были выиграть, поэтому когда пропускаешь первый – становится тяжело. Но в тот момент я в перерыве сказал, что мы должны отреагировать и не можем продолжать в том же духе, как в последние 25 минут первого тайма.
Во втором тайме мы были собой. Мы играли в свою игру, создавали много моментов, атаковали через оба фланга и были значительно динамичнее. Второй тайм мы провели намного лучше", – сказал Мареска.
Добавим, что после 32-х сыгранных матчей "Челси" занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 54 очками.
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