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"Мне все равно". Аморим не обращает внимание на критику Манчестер Юнайтед в СМИ
Португальский наставник сосредоточен на достижении результатов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о критике его команды в СМИ.
"Я понимаю критику, но мне все равно. Нет ничего хуже, чем поражение. Люди могут говорить все, что хотят. Я не хочу защищаться. Вы можете посмотреть на нашу позицию в турнирной таблице, она о многом говорит.
Мы допустили много ошибок, которые мы должны исправить, ведь в четверг нас ожидает очень важный матч".
Напомним, что в четверг, 17-го апреля, "Манчестер Юнайтед" сыграет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против "Лиона" на "Олд Траффорд". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
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На данный момент "Манчестер Юнайтед" находится на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав только 38 очков после 32-х сыгранных туров в чемпионате Англии.
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