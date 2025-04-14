Опытный хавбек Манчестер Сити продлил контракт на следующий сезон

Опытный полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган продлил контракт с клубом на следующий сезон.

"Илкай Гюндоган имеет еще один год контракта с клубом. Мне неизвестно, что произойдет летом, но отныне я могу подтвердить, что он продлил контракт на еще один год", — рассказал Гвардиола.

Подчеркнем, что теперь контракт 34-летнего немца с "горожанами" рассчитан до конца июня 2026 года, после того, как клубом была активирована опция продления соглашения, зависевшая от количества сыгранных матчей в сезоне.

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Всего в этом сезоне Илкай Гюндоган принял участие в 43 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забив два гола и отдав четыре результативные передачи. Авторитетный сайт Transfermarkt оценил его стоимость в 7 миллионов евро.