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Борнмут – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Борнмут – Фулхэм: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.04.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Борнмут – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 32-го тура АПЛ "Борнмут" Ильи Забарного будет принимать на своем поле "Фулхэм". Обе команды не оставляют надежд на квалификацию в еврокубки на следующий сезон, однако для этого обеим нужно обязательно побеждать.

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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 14 апреля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
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Трансляція матчу "Борнмут" – "Фулгем"
Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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