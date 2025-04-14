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Борнмут – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Борнмут – Фулхэм: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.04.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 32-го тура АПЛ "Борнмут" Ильи Забарного будет принимать на своем поле "Фулхэм". Обе команды не оставляют надежд на квалификацию в еврокубки на следующий сезон, однако для этого обеим нужно обязательно побеждать.
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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 14 апреля.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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