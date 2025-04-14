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Капитан Ливерпуля намекнул на продление контракта
Вслед за Салахом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался о возможном продлении контракта с клубом в ближайшее время.
"Когда будет объявлено о моем новом контракте? Я не знаю. Точнее, я знаю, но ничего вам не скажу (смеется). Все знают, как сильно я люблю этот клуб. Посмотрим, что будет на следующей неделе".
Напомним, что недавно 32-летний Мохамед Салах подписал новый контракт с "Ливерпулем" до 2027 года.
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В этом сезоне Вирджил ван Дейк провел 44 матча за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав один ассист.
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