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Капитан Ливерпуля намекнул на продление контракта

Англия

Вслед за Салахом

Капитан Ливерпуля намекнул на продление контракта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался о возможном продлении контракта с клубом в ближайшее время.

"Когда будет объявлено о моем новом контракте? Я не знаю. Точнее, я знаю, но ничего вам не скажу (смеется). Все знают, как сильно я люблю этот клуб. Посмотрим, что будет на следующей неделе".

Напомним, что недавно 32-летний Мохамед Салах подписал новый контракт с "Ливерпулем" до 2027 года.

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В этом сезоне Вирджил ван Дейк провел 44 матча за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав один ассист.

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Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Источник:
Optus Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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