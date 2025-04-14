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Клубы АПЛ заинтересованы в подписании полузащитника Баварии

Англия

Он имеет опыт игры в Англии

Клубы АПЛ заинтересованы в подписании полузащитника Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник мюнхенской "Баварии" Жоау Пальинья не планирует возвращаться в Англию после неудачного сезона в Германии.

Согласно информации от источников издания TBR Football, несколько английских клубов, среди которых называют "Вест Хэм" и "Фулхэм", связались с "Баварией" насчет Жоау Пальиньи. Португалец хочет остаться в команде Венсана Компани, но руководство планирует продать его. Клубы Саудовской Про-лиги тоже заинтересованы в его подписании.

Напомним, что прошлым летом "дачники" продали своего 29-летнего полузащитника в "Баварию" за 51 миллион евро, однако он проводит не лучший дебютный сезон в Германии, частично из-за травм и болезни.

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В этом сезоне Жоау Пальинья принял участие в 21 матче за "Баварию" во всех турнирах, не отметившись ни одним голевым действием. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Жоау Пальинья
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
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