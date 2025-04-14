Арне Слот рассказал, будет ли Ливерпуль активным в летнее трансферное окно

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал возможную активность клуба во время летнего трансферного окна.

"Будет ли это лето напряженным для клуба? Это то, что вы сказали! Нет особых причин для этого. Мы лидируем в АПЛ, хоть и уступили в Лиге чемпионов невероятной команде. Да, конечно, мы ведем разговоры с руководством, мы находимся с ними на одной минуте. Мы планируем сделать нашу команду в следующем сезоне еще сильнее".

Напомним, что на прошлой неделе Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем" до 2027 года. Ожидается, что вскоре контракт продлит капитан клуба Вирджил ван Дейк.

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На данный момент "Ливерпуль" идет первым в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 76 очков, что на 13 баллов больше, чем у их ближайших преследователей.