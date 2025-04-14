Тоттенхэм заинтересован в услугах защитника Челси

По информации Tuttosport, "Тоттенхэм" заинтересовался в услугах защитника "Челси" Ренату Вейга, который сейчас выступает в аренде за "Ювентус". Кроме лондонцев, на 21-летнего португальца также претендует "Брайтон".

В "Челси" игрок почти не получал игровой практики, однако в Серии А демонстрирует уверенную игру. Лондонцы готовы рассмотреть предложения по его трансферу за примерно 28 миллионов евро – хотя еще в январе просили за него 33 миллиона.

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Футболист может действовать как на позиции левого защитника, так и левого вингбека, что делает его универсальным вариантом для "Тоттенхэма" или "Брайтона". Однако "Ювентус" тоже не исключает возможность выкупа португальца после завершения сезона, и сейчас итальянцы изучают условия потенциальной сделки.

Добавим, что в этом сезоне Вейга уже успел отыграть 9 матчей за "Ювентус" во всех турнирах.