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Манчестер Сити хочет подписать центрального защитника из Бундеслиги
Сделали предложение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Манчестер Сити" намерен укрепить оборону летом и уже сделал предложение в размере 70 миллионов евро за защитника "РБ Лейпциг" Кастелло Лукеба. И хотя клаусула 21-летнего француза составляет около 90 миллионов, он достиг договоренности с клубом о возможности трансфера за меньшую сумму, чем уже заинтересовал несколько клубов АПЛ – в частности, "Сити".
Подопечные Гвардиолы проводят не лучший сезон в обороне и стремятся добавить стабильности в защитной линии, и Лукеба может стать ключевым усилением для "Сити". Несмотря на то, что сумма в 70 миллионов ниже клаусулы, "РБ Лейпциг" может принять это предложение из-за текущей ситуации игрока и достигнутой договоренности. Это делает потенциальный трансфер выгодным как для клуба, так и для самого игрока.
Добавим, что в этом сезоне Лукеба сыграл 27 матчей за "Лейпциг" во всех турнирах.
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