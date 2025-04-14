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Манчестер Сити хочет подписать центрального защитника из Бундеслиги

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Сделали предложение

Манчестер Сити хочет подписать центрального защитника из Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Манчестер Сити" намерен укрепить оборону летом и уже сделал предложение в размере 70 миллионов евро за защитника "РБ Лейпциг" Кастелло Лукеба. И хотя клаусула 21-летнего француза составляет около 90 миллионов, он достиг договоренности с клубом о возможности трансфера за меньшую сумму, чем уже заинтересовал несколько клубов АПЛ – в частности, "Сити".

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Подопечные Гвардиолы проводят не лучший сезон в обороне и стремятся добавить стабильности в защитной линии, и Лукеба может стать ключевым усилением для "Сити". Несмотря на то, что сумма в 70 миллионов ниже клаусулы, "РБ Лейпциг" может принять это предложение из-за текущей ситуации игрока и достигнутой договоренности. Это делает потенциальный трансфер выгодным как для клуба, так и для самого игрока.

Добавим, что в этом сезоне Лукеба сыграл 27 матчей за "Лейпциг" во всех турнирах.

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Манчестер Сити РБ Лейпциг Кастелло Лукеба
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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