Нападающий Арсенала рассказал о том, как работа с Микелем Артетой повлияла на него 

Нападающий "Арсенала" Кай Хавертц рассказал в интервью для клубного сайта "канониров" о том, чем его впечатлил Микель Артета за время их совместной работы в клубе.

"Он показал мне другую сторону футбола, о которой я раньше даже не догадывался. В футбольном плане он, пожалуй, самый влиятельный тренер в моей карьере. Также был Петер Бош в "Байере". Я тогда был очень молодым, 18 или 19 лет, когда он пришел, но он всегда на меня рассчитывал и давал мне играть, поэтому он тоже был для меня очень важным".

"Но с Микелем – это просто всё вместе: тактика, мелочи... Я никогда раньше не задумывался над теми вещами, о которых он нам рассказывал в течение последних полутора лет. Это совершенно новый взгляд. Но дело не только в тактике, но и в ментальных вещах. Все связано между собой. Вот в чем его сила", – сказал Хавертц.