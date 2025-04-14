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Нападающий Арсенала рассказал о том, как работа с Микелем Артетой повлияла на него 

Англия

Раньше даже не догадывался

Нападающий Арсенала рассказал о том, как работа с Микелем Артетой повлияла на него 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Арсенала" Кай Хавертц рассказал в интервью для клубного сайта "канониров" о том, чем его впечатлил Микель Артета за время их совместной работы в клубе.

"Он показал мне другую сторону футбола, о которой я раньше даже не догадывался. В футбольном плане он, пожалуй, самый влиятельный тренер в моей карьере. Также был Петер Бош в "Байере". Я тогда был очень молодым, 18 или 19 лет, когда он пришел, но он всегда на меня рассчитывал и давал мне играть, поэтому он тоже был для меня очень важным".

"Но с Микелем – это просто всё вместе: тактика, мелочи... Я никогда раньше не задумывался над теми вещами, о которых он нам рассказывал в течение последних полутора лет. Это совершенно новый взгляд. Но дело не только в тактике, но и в ментальных вещах. Все связано между собой. Вот в чем его сила", – сказал Хавертц.

Добавим, что в этом сезоне на счету немца 15 голов и 5 ассистов в 34-х матчах за "Арсенал" во всех турнирах.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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