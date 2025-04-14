Как молодой талант Арсенала отправил в резерв Зинченко и еще несколько звезд

22 сентября 2024 года Майлз Луис-Скелли дебютировал в АПЛ в составе "Арсенала" в матче с "Манчестер Сити". Появление на поле новичка "канониров" произвело неизгладимое впечатление на Эрлинга Холанда, который после финального свистка подошел к Майлзу с вопросом: "Ты кто такой?". За восемь месяцев Майлз показал звездному норвежцу, да и всему европейскому футболу — кто он такой.

На старте сезона 2024/2025 никто не предполагал, что юный талант молодежной команды "Арсенала" так громко ворвется в АПЛ. Впервые болельщики увидели Майлза на поле 22 сентября 2024 года. "Арсенал" играл с "Манчестер Сити". На 90+2-й минуте Микель Артета, выигрывая у Пепа Гвардиолы со счетом 1:2, заменил Тимбера на никому неизвестного парня — Майлза Луиса-Скелли. Единственное, чем запомнился полузащитник на поле - ссорой с Эрлингом Холандом. Норвежец не смог скрыть свое раздражение и грубо поинтересовался у Майлза: "Ты кто вообще такой?".

Так кто же такой, Майлз Луис-Скелли, которому удалось отправить на скамейку запасных ни одного игрока "Арсенала"?

Стремительный взлет бесстрашного тинейджера

Маленький Майлз впервые переступил порог академии "Арсенала" в восемь лет. Уже в первый год большинство детских тренеров говорили о Майлзе как о будущем "Арсенала" и Англии. К 14 годам юное дарование начали привлекать к тренировкам U-18. Полузащитник даже получил возможность сыграть в одном из официальных матчей - с "Редингом". На 67-й минуте Майлз вышел на поле, а за несколько минут до финального свистка игрок праздновал свой первый гол. Конечно, гол в ворота соперника, который старше тебя на четыре года, поразил многих. Но еще больше удивили техника и спокойствие игрока на мяче. Майлз не боялся идти в отбор, обыгрывать оппонентов и продвигать мяч вперед. Он принял участие практически во всех атаках своей команды.

В 16 лет Майлз уже регулярно выходил на поле в составе U-18. В сезоне 2022/2023 полузащитник провел 12 матчей, забил два гола и отдал четыре ассиста. К весне 2023 года Майлз стал ключевым игроком основы U-18. В апреле его команда проводила один из самых сложных матчей в Кубке Англии с "Манчестер Сити". 90 минут противостояния завершились счетом 1:1. Полуфинальная борьба продолжилась дополнительным временем. На 120-й минуте Майлз дарит "Арсеналу" ( U-18) победу над "Манчестер Сити" и выход в финал турнира, забивая роскошный гол в ворота соперника. В финале Луис-Скелли тоже вышел на поле. К сожалению, "Арсенал" уступил трофей "Вест Хэму" (1:5). Но это поражение никак не отразилось на восприятии Майлза, как смелого, уверенного в своих силах футболиста, способного становиться лидером команды.

Артета рискнул и выиграл

Микель Артета не мог не обратить внимание на юного игрока молодежной команды. Летом 2024 года Майлз поехал с основной командой "Арсенала" в турне по США. Талант, трудолюбие, высокий футбольный интеллект, умение бороться за мяч - это все хорошо. Но возникает вопрос - зачем Артете опорник без опыта игры во взрослом футболе. Да и физические данные в силу возраста игрока далеки от идеала. Вряд ли Майлз мог выиграть конкуренцию в опорной зоне. Оказывается, Артета решил использовать молодого игрока как левого защитника. "У Майлза хорошая скорость, отличный дриблинг. Он очень умный игрок, быстро адаптируется в любой ситуации и точно выполняет все указания тренерского штаба. Мы можем использовать его "шестеркой", "восьмеркой" и левым защитником", - говорил Микель Артета на старте сезона.

И Артета не ошибся. Как красиво Майлз обвел "вокруг пальца" опытного полузащитника ПСВ Ивана Перишича (Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч) и отдал идеальный пас на Итана Нванери, который уже готов был забивать. Кстати, Майлз и Нванери стали первыми английскими футболистами не старше 19 лет, сотворившие гол в Лиге чемпионов.

Ответ молодого Майлза Эрлингу Холанду

Второго февраля 2025 года Майлз Луис-Скелли ответил Эрлингу Холанду на вопрос, кто он такой. "Канониры" принимали на "Эмирейтс" страдающую команду Пепа Гвардиолы в рамках чемпионата Англии. На второй минуте матча "Манчестер Сити" уже получил гол от Эдегора. На 55-й минуте, наконец-то, лучший бомбардир АПЛ ответил голом в ворота Райи. Через минуту "Арсенал" снова вырвался вперед, благодаря точному удару Томаса Парти. На этом "канониры" не успокоились и уже через шесть минут, рванув в атаку практически всем составом, забили третий гол. А точнее, Майлз (вышел на позиции Александра Зинченко) оказался в штрафной соперника, нашел возможность открыться и отправить третий мяч в ворота Ортеги. Ответ Холанду получился шикарный. Да еще и отпраздновал юный талант взятие ворот в стиле норвежца.

Юный Майлз лучше опытного Зинченко

Весь сезон Майлз Луис-Скелли выходит на позиции левого защитника. 18-летний футболист легко отправил 28-летнего Александра Зинченко в глубокий запас. Конечно, можно предположить, что сегодняшнему "Арсеналу" не требуется футболисты, которые умеют элегантно разыгрывать мяч, медленно продвигаясь к штрафной соперника. Артета предпочитает более прямолинейный футбол с навесами. А откликаются на верховые подачи высокие футболисты. У Зинченко же ноль ударов головой.

Но тогда стоит вспомнить, что и Майлз не очень высокий и не откликается на верховые, не принимает участие в стандартах. Стиль игры англичанина очень похож на манеру украинца. Майлза Артета тоже перестроил с опорника на левого защитника. Тогда почему Зинченко в запасе, а Майлз в основе?

Все просто. Англичанин гораздо круче работает в защите. Пройти Майлза редко удается. Если он зацепил мяч, уже не отобрать. В нынешнем сезоне еще не нашлось игрока АПЛ, который бы обыграл Майлза один в один. Поэтому, если Зинченко и выходит на поле, то как полузащитник на левом фланге. А прикрывает украинца в обороне Луис-Скелли (или Тирни). Соответственно, Александра можно увидеть на поле только в матчах со слабыми соперниками и в том случае, если "канониры" ведут в счете с разницей в несколько голов.

Но не только Зинченко усадил на скамейку запасных молодой англичанин. Тимбер, Тирни и Калафьори тоже потеряли место в стартовом составе "канониров". С января 2025 года из 19-ти матчей Майлз не выходил с первых минут только в пяти.

Майлз врывается и в основу "Трех львов"

Юный Майлз уверенно влетел не только в АПЛ. В марте сборная Англии провела два матча квалификации к чемпионату мира 2026. Новый главный тренер команды Томас Тухель не только не побоялся вызвать Майлза, а и доверил ему выход в стартовом составе.

Дебютный матч за главную команду Англии Луис-Скелли провел феноменально: все 90 минут на поле и гол после передачи Беллингема в ворота сборной Албании. Во втором матче в футболке "Трех львов" у Майлза было много работы, которую он провел на "отлично". За 79 минут молодой англичанин получил даже более высокую оценку, чем Джуд Беллингем - 6.9 против 6.8.

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