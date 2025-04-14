Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси может подписать талантливого нападающего из Лиги 1
Молодой вингер проводит великолепный сезон во Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" заинтересован в подписании талантливого нападающего из Лиги 1.
Согласно информации от источников издания TBR Football, 22-летний Дилан Баква из "Страсбура" произвел отличное впечатление на скаутов "синих", которые рассматривают его в качестве одного из вариантов для усиления команды.
"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" тоже следят за ним и готовы составить своим соседям конкуренцию. "Марсель", "Айнтрахт" и леверкузенский "Байер" называют одним из претендентов на подписание перспективного французского вингера.
Подчеркнем, что за "Страсбур" на правах аренды из "Челси" выступает Андрей Сантос, который в следующем сезоне вернется в Лондон, а также они наблюдают за 22-летним Эмануэлем Эмега, который играет в нападении в составе "эльзасцев".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Дилан Баква забил 4 гола и отдал 9 ассистов в 26 матчах за "Страсбур" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Ротань: Телефон весь в смсках с одним словом о судействе. Какой смысл президенту вкладывать деньги
- Полесье ближе к еврокубкам, Яремчук - чемпион Греции, Цыганков и Довбик без голов. Главные новости за 13 апреля
- Только 5 украинцев забили в Суперлиге Турции больше, чем Зубков
- Гвардиола прокомментировал продление контракта Салаха с Ливерпулем
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО