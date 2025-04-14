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Челси может подписать талантливого нападающего из Лиги 1

Англия

Молодой вингер проводит великолепный сезон во Франции

Челси может подписать талантливого нападающего из Лиги 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" заинтересован в подписании талантливого нападающего из Лиги 1.

Согласно информации от источников издания TBR Football, 22-летний Дилан Баква из "Страсбура" произвел отличное впечатление на скаутов "синих", которые рассматривают его в качестве одного из вариантов для усиления команды.

"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" тоже следят за ним и готовы составить своим соседям конкуренцию. "Марсель", "Айнтрахт" и леверкузенский "Байер" называют одним из претендентов на подписание перспективного французского вингера.

Подчеркнем, что за "Страсбур" на правах аренды из "Челси" выступает Андрей Сантос, который в следующем сезоне вернется в Лондон, а также они наблюдают за 22-летним Эмануэлем Эмега, который играет в нападении в составе "эльзасцев".

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В этом сезоне Дилан Баква забил 4 гола и отдал 9 ассистов в 26 матчах за "Страсбур" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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Челси (Лондон) Страсбур
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
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