Вратарь Манчестер Юнайтед этим летом может перебраться в Саудовскую Аравию

Вратарь "Манчестер Юнайтед" в ближайшее трансферное окно может перебраться в Саудовскую Аравию.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что летом 2023 года Андре Онана мог оказаться в Саудовской Аравии, но он выбрал "Манчестер Юнайтед", переехав в Англию из миланского "Интера" за почти 50 миллионов евро.

На данный момент 29-летний камерунский голкипер стремится вернуться в стартовый состав команды перед матчем в 1/4 финала Лиги чемпионов против "Лиона", поскольку он пропустил прошлую игру "красных дьяволов" в чемпионате Англии.

Отмечается, что интерес со стороны нескольких команд из Саудовской Аравии к Онане остается активным перед летним трансферным окном, но руководство "МЮ" еще не определилось со своей позицией о его возможной продажи.

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В этом сезоне Андре Онана провел 10 "сухих" игр в 43 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.