Арсенал планирует летом попрощаться с опытным нападающим

Лондонский "Арсенал" планирует попрощаться с опытным нападающим этим летом.

Как сообщает издание Football Insider, руководство "канониров" не планирует подписывать Рахима Стерлинга на полноценной основе, поскольку главный тренер "Арсенала" Микель Артета разочарован его игрой. По завершении срока аренды 30-летний англичанин вернется обратно в "Челси", где на него также не рассчитывают.

Отмечается, что Стерлинг стремится остаться в АПЛ, хотя он еще не получал ни одного предложения от других клубов. Он привлек внимание нескольких клубов Саудовской Аравии, однако не спешит переезжать на Ближний Восток.

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В текущем сезоне Рахим Стерлинг отметился одним голом и пятью результативными передачами в 24 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. Его стоимость, по данным сайта Transfermarkt, оценивается в 15 миллионов евро.