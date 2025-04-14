Главный тренер Ньюкасла госпитализирован с пневмонией

У главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау диагностировали пневмонию. Об этом официально сообщил клуб.

В заявлении клуба говорится: "Ньюкасл Юнайтед" может сообщить, что Эдди Хау выздоравливает в больнице после диагноза пневмонии. Клуб продолжает выражать свои наилучшие пожелания и поддержку специалисту и его семье, пока он продолжает выздоравливать".

Издание Telegraph пишет, что специалист пропустит два матча своей команды.

Напомним, что 47-летний специалист был госпитализирован в пятницу вечером для дальнейшего обследования.