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Главный тренер Ньюкасла госпитализирован с пневмонией

Англия

Об этом сообщил клуб специалиста в социальных сетях

Главный тренер Ньюкасла госпитализирован с пневмонией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

У главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау диагностировали пневмонию. Об этом официально сообщил клуб.

В заявлении клуба говорится: "Ньюкасл Юнайтед" может сообщить, что Эдди Хау выздоравливает в больнице после диагноза пневмонии. Клуб продолжает выражать свои наилучшие пожелания и поддержку специалисту и его семье, пока он продолжает выздоравливать".

Издание Telegraph пишет, что специалист пропустит два матча своей команды.

Напомним, что 47-летний специалист был госпитализирован в пятницу вечером для дальнейшего обследования.

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Ньюкасл Эдди Хау
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Источник:
NUFC
Опубликовал: Екатерина Власова
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