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Рой Кин: Сейчас Манчестер Юнайтед слабая команда

Англия

Бывший игрок красных дьяволов поделился своими мыслями

Рой Кин: Сейчас Манчестер Юнайтед слабая команда

The Empire of the Kop

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Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рой Кин разочарование после разгромного поражения "красных дьяволов" в выездном матче 32-го тура английской Премьер-лиги против "Ньюкасла" со счетом 4:1.

"Сейчас "Манчестер Юнайтед" физически и ментально слабая команда. "Ньюкасл" был слишком быстрым, слишком мощным, более решительным. Я не вижу признаков того, что "МЮ" становится лучше. Я волнуюсь за эту группу игроков. Как по мне, они не выглядят ментально сильными.

Никто не любит проигрывать, но дело в том, как они проигрывают. Они проиграли 14 матчей лиги в этом сезоне, как и в прошлом, поэтому нужно обратить внимание на футболистов. Я думаю, тренер просто не знает, что делать.

Бьюсь об заклад, он не может поверить, насколько плохая команда. Эта группа игроков, ошибки, которые они допускают, кажется, что они просто не могут двигаться по полю. У них есть опытный правый защитник, который позволяет соперникам легко пробегать мимо себя", - сказал специалист.

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Рой Кин Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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