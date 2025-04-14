АПЛ. Борнмут – Фулхэм 1:0. Вишни одерживают долгожданную победу

Андони Ираола удивил выбором стартового состава на этот матч, оставив на скамейке нашего Илью Забарного и выпустив вместо него Маркоса Сенеси. Однако он здесь тренер и ему решать. А теперь давайте узнаем, стоило ли оно того.

А начало матча выдалось впечатляющим. Хозяева поля решили не откладывать на завтра то, что можно забить сегодня, тем более, когда у тебя серия без побед. Поэтому уже на первой минуте "вишни" выбежали в контратаку после серии неточных передач от игроков "Фулхэма". Алекс Скотт протащил мяч через половину поля, его сбили, но он успел отдать передачу в момент подката. Робинсон, который стремительно возвращался назад после подключения к атаке, запутался в собственных ногах и не смог выбить мяч, поэтому его подхватил Семеньо, который сместился в центр и хладнокровно и элегантно пробил в левый нижний угол мимо Лено. 1:0. "Борнмут" впереди. Сказать, что "Фулхэм" был шокирован от такого начала – это ничего не сказать, потому что оправились они от него смогли только к 12 минуте, когда заработали первый угловой в этом матче. Однако действительно голевые моменты были именно у "вишен". На 17-й минуте у хозяев был супер момент, чтобы удвоить преимущество, когда Керкез навесил в штрафную, а Скотт сбросил мяч на Эванилсона, однако бразилец с нескольких метров ударил в перекладину. Еще позже тот же Эванилсон едва не заработал пенальти, однако Майкл Оливер решил, что, возможно, мяч после удара бразильца и попал в руку Кастаня, но ставить за это пенальти было бы слишком. Зато "Борнмут" подал несколько угловых, которые были опасными, но взятием ворот не закончились.

А вот на 31-й минуте действительно хороший момент наконец мы увидели и от "Фулхэма". Муниз убежал на свидание с Кепой после ошибки защитников "Борнмута", однако удар у форварда не получился, а после этого команды решили обменяться неплохими атаками, однако безрезультатно. На 37-й минуте, наверное, был лучший шанс "Фулхэма" забить гол, когда Сессеньон, открывшийся на подачу в штрафной, нанес удар головой с близкого расстояния, но его взял на себя Кепа. Под конец тайма Сенеси заработал желтую, которую, как увидим позже, Ираола просто так не оставил. Ну и под конец еще был момент у "вишен", но удар Скотта отбил Лено.

Переходим ко второй половине. И здесь мы видим Забарного, который сразу после перерыва вышел вместо Сенеси. А теперь к игре. Учитывая счет, никого не должно было удивить, что инициатива во втором тайме должна была перейти к гостям, однако за первые 10 минут они ничего такого и не создали. Это, безусловно, не понравилось их главному тренеру, поэтому уже на 57-й минуте Марку Силва решил сделать тройную замену, которая немного задержалась из-за проблем с табло у четвертого арбитра, но в конце концов на поле вышли Адама Траоре, Рауль Гименез и Том Керни. Но помогло ли это "дачникам"? Ну, не очень. Ведь первый удар в тайме они нанесли лишь на 66-й минуте, когда Ивоби решил проверить Кепу дальним выстрелом, однако испанец был на месте и выбил мяч на угловой.

После этого гости, похоже, поняли, что, возможно, дальние удары и станут ключом к успеху, поэтому уже через несколько минут похожий удар нанес Лукич, однако Кепа снова на месте. На 75-й минуте мы увидели третью попытку удара с дистанции от гостей – это был Керни, но Кепа и здесь спас. Решающий момент мог случиться на 81-й минуте, когда Эванилсон совершил рывок и выбежал на встречу с Лено. Немец выбил мяч из-под ног нападающего "Борнмута", но VAR решил проверить момент на возможный пенальти, но, к счастью для Лено, фола с его стороны не заметили, поэтому игра продолжилась. После этого у "дачников" была целая серия из угловых (4), однако она ничем не завершилась. Как, в принципе, и остальные попытки спастись. Финальный свисток. "Борнмут" наконец-то одержал победу в АПЛ после серии из шести матчей без нее.

В итоге "вишни" поднимаются на 8 место в турнирной таблице АПЛ с 48 очками, опережая "Фулхэм" по разнице забитых и пропущенных. Если чемпион уже почти известен, как и команды, которые покинут АПЛ, то борьба за еврокубки остается и становится все интереснее.

АПЛ, 32-й тур

Стадион: "Виталити Стедиум" (Борнмут)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Борнмут" – "Фулхэм" 1:0

Гол: Семеньо (1)

"Борнмут": Кепа – Смит, Сенеси (Забарный, 46), Гейсен, Керкез – Кук, Адамс – Семеньо (Солер, 90), Скотт (Тавернье, 65), Уаттара – Эванилсон

"Фулхэм": Лено – Кастань, Андерсен, Басси, Робинсон – Берге (Керни, 59), Лукич (Виллиан, 85) – Сессеньон (Траоре, 57), Перейра (Смит-Роу, 69), Ивоби – Муниз (Хименез, 57)

Предупреждения: Сенеси (44), Адамс (86), Кук (90+5) – Робинсон (61), Керни (69)