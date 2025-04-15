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Гол на 52-й секунде принес 3 очка. Борнмут – Фулхэм 1:0. Обзор матча
Вишни на 6 очков отстают от еврокубковой зоны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме была совершенно равная игра, но хозяевам удалось забить быстрый мяч. После перерыва "дачники" начали действовать первым номером (владение 66%), но в плане моментов ни одна сторона все равно не имела преимущества.
Команды вместе с "Брайтоном" делят восьмое место (48 очков). Подопечные Ираолы 19 апреля поедут к "Кристалл Пелес", а лондонский клуб в воскресенье будет играть в дерби с "Челси".
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Борнмут. Vitality Stadium, 11 195 зрителей
Гол: Семенио, 1
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