Главный тренер Борнмута прокомментировал победу над Фулхэмом

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола заявил, что победа над "Фулхэмом" (1:0) пришла в "идеальный момент", ведь его команда сохраняет надежды на еврокубки после нее.

"Очень, очень доволен выступлением. Нам была нужна такая игра: уверенно защищались в своей штрафной, блокировали удары, выигрывали единоборства, собранно действовали на стандартах. Завершить матч на ноль – очень ценно, потому что обычно, когда мы создаем моменты, мы забиваем, но в последнее время нам не хватало именно надежности в обороне, однако сегодня все было хорошо.

Эта победа приходит в идеальный момент. На следующей неделе нас ждет еще один важный матч – против "Кристал Пэлас". Как и "Фулхэм", они сейчас в хорошей форме, поэтому надо хорошо восстановиться и быть готовыми. В таблице последние месяцы все очень плотно, поэтому каждый результат имеет значение", – сказал Ираола.