  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Главный тренер Борнмута прокомментировал победу над Фулхэмом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Борнмута прокомментировал победу над Фулхэмом

Англия

Доволен игрой

Главный тренер Борнмута прокомментировал победу над Фулхэмом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола заявил, что победа над "Фулхэмом" (1:0) пришла в "идеальный момент", ведь его команда сохраняет надежды на еврокубки после нее.

"Очень, очень доволен выступлением. Нам была нужна такая игра: уверенно защищались в своей штрафной, блокировали удары, выигрывали единоборства, собранно действовали на стандартах. Завершить матч на ноль – очень ценно, потому что обычно, когда мы создаем моменты, мы забиваем, но в последнее время нам не хватало именно надежности в обороне, однако сегодня все было хорошо.

Эта победа приходит в идеальный момент. На следующей неделе нас ждет еще один важный матч – против "Кристал Пэлас". Как и "Фулхэм", они сейчас в хорошей форме, поэтому надо хорошо восстановиться и быть готовыми. В таблице последние месяцы все очень плотно, поэтому каждый результат имеет значение", – сказал Ираола.

Добавим, что благодаря этой победе "Борнмут" обошел "Фулхэм" в турнирной таблице АПЛ по разнице мячей и поднялся на восьмое место с 48 очками, сократив отставание от седьмой "Астон Виллы" до шести пунктов.

Читайте такжеАПЛ. Борнмут – Фулхэм 1:0. Вишни одерживают долгожданную победу
По теме
yellow-arrow
Гол на 52-й секунде принес 3 очка. Борнмут – Фулхэм 1:0. Обзор матча
yellow-arrow
АПЛ. Борнмут – Фулхэм 1:0. Вишни одерживают долгожданную победу
yellow-arrow
Шаблий и Езерский. Ярмолюк рассказал, кто посоветовал ему перейти в Брентфорд
Английская Премьер-лига Фулхэм (Лондон) АПЛ Андони Ираола Борнмут
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Soccer News
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости