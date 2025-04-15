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Главный тренер Борнмута прокомментировал победу над Фулхэмом
Доволен игрой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола заявил, что победа над "Фулхэмом" (1:0) пришла в "идеальный момент", ведь его команда сохраняет надежды на еврокубки после нее.
"Очень, очень доволен выступлением. Нам была нужна такая игра: уверенно защищались в своей штрафной, блокировали удары, выигрывали единоборства, собранно действовали на стандартах. Завершить матч на ноль – очень ценно, потому что обычно, когда мы создаем моменты, мы забиваем, но в последнее время нам не хватало именно надежности в обороне, однако сегодня все было хорошо.
Эта победа приходит в идеальный момент. На следующей неделе нас ждет еще один важный матч – против "Кристал Пэлас". Как и "Фулхэм", они сейчас в хорошей форме, поэтому надо хорошо восстановиться и быть готовыми. В таблице последние месяцы все очень плотно, поэтому каждый результат имеет значение", – сказал Ираола.
Добавим, что благодаря этой победе "Борнмут" обошел "Фулхэм" в турнирной таблице АПЛ по разнице мячей и поднялся на восьмое место с 48 очками, сократив отставание от седьмой "Астон Виллы" до шести пунктов.
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