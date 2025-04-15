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Нападающий Ливерпуля может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Альтернатива другому вингеру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По данным talkSPORT, "Аль-Ахли" и "Аль-Наср" заинтересованы в трансфере Винисиуса Жуниора из мадридского "Реала" в конце сезона, но, похоже, "Аль-Ахли" пока имеет лучшие шансы в борьбе за бразильского нападающего. Поэтому "Аль-Наср" уже начал рассматривать альтернативы, и Луис Диас из "Ливерпуля" может оказаться в их шорт-листе.
Без сомнения, южноамериканец является важной фигурой для "Ливерпуля", но его нельзя назвать незаменимым. Клуб вполне может позволить себе искать игрока более сильного уровня. Несмотря на то, что Диас часто поражает своей игрой, он также склонен к нестабильности.
"Ливерпуль" намерен бороться за большие трофеи в ближайшие сезоны, поэтому не может позволить себе ослабить состав. Вероятно, клуб согласится отпустить вингера только в случае, если найдет качественную замену. В то же время самого Диаса может заинтересовать переезд в Саудовскую Аравию – там он сможет подписать очень выгодный контракт.
Добавим, что в этом сезоне на счету вингера 15 голов и 8 ассистов в 45 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.
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