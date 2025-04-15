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Астон Вилла работает над завершением трансфера главного таланта Норвегии

Англия

Опередили конкурентов

Астон Вилла работает над завершением трансфера главного таланта Норвегии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, "Астон Вилла" активно ведет работу над подписанием талантливого полузащитника Сверре Нюпана из "Русенборга".

На 18-летнего норвежца также претендовали "Арсенал" и "Жирона" – все эти клубы вели с ним переговоры еще во время зимнего трансферного окна, однако тогда было решено вернуться к переговорам ближе к лету.

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На "Вилла Парк" настроены оптимистично – клуб верит, что Нюпан заинтересован в переходе. Однако стороны еще должны согласовать личные условия контракта и сумму трансфера с "Русенборгом", поэтому соглашение пока не завершено. "Вилла" надеется финализировать подписания футболиста, которое может стать серьезным успехом, учитывая конкуренцию за юного норвежца.

Добавим, что в целом Нюпан провел 62 матча за "Русенборг", забив 14 голов и отдав 11 ассистов. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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Астон Вилла (Бирмингем) Русенборг (Тронхейм) Сверре Нюпан
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Алексей Полищук
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