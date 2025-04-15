Астон Вилла работает над завершением трансфера главного таланта Норвегии

Как сообщает авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, "Астон Вилла" активно ведет работу над подписанием талантливого полузащитника Сверре Нюпана из "Русенборга".

На 18-летнего норвежца также претендовали "Арсенал" и "Жирона" – все эти клубы вели с ним переговоры еще во время зимнего трансферного окна, однако тогда было решено вернуться к переговорам ближе к лету.

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На "Вилла Парк" настроены оптимистично – клуб верит, что Нюпан заинтересован в переходе. Однако стороны еще должны согласовать личные условия контракта и сумму трансфера с "Русенборгом", поэтому соглашение пока не завершено. "Вилла" надеется финализировать подписания футболиста, которое может стать серьезным успехом, учитывая конкуренцию за юного норвежца.

Добавим, что в целом Нюпан провел 62 матча за "Русенборг", забив 14 голов и отдав 11 ассистов. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.